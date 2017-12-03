Казахстан vs Киргизия: чьи политики культурнее?

Вслед за политическими тяжеловесами осмелели в оценках казахстанско-киргизских разногласий и эксперты, а теории происхождения конфликта становятся все интереснее

Казахстанско-киргизские отношения, ухудшавшиеся постепенно с 2016 года в результате некорректных высказываний политиков разного ранга, и особенно обострившиеся осенью 2017 года, продолжали оставаться в центре внимания прессы всю минувшую неделю. Киргизия пожаловалась в ООН на блокаду со стороны Казахстана, а Алмазбек Атамбаев на этот раз "прошелся" по спикеру казахстанского Сената (верхняя палата) парламента Касым-Жомарту Токаеву, который неделей ранее раскритиковал киргизского президента.

В Казахстане же вслед за спикером Сената оценку высказываниям Атамбаева дал спикер Мажилиса (нижняя палата) Нурлан Нигматулин. Он назвал их популистскими и безответственными, но заверил, что они не смогут навредить отношениям братских народов.

"А что касается самого Атамбаева, то всем очевидно, что за годы своего президентства он не смог добиться ни одного результата ни в экономике, ни в политике. А уходя, еще и продемонстрировал полное отсутствие политической, да и внутренней культуры", - сказал Нигматулин.

Встреча экспертов по вопросу отношений Казахстана и Киргизии, которая прошла неделей ранее, вызвала волну экспертных оценок: ранее они были скорее единичными.

Российский эксперт по Средней Азии Аждар Куртов оценил ситуацию как "наглядный пример нерешенных проблем внутри Евразийского экономического союза". Казахстанский политолог Эдуард Полетаев выразил мнение, что Атамбаев дискредитировал себя как политика в глазах Астаны, и если он останется в структуре власти или даже станет премьер-министром Киргизии, Астана вряд ли будет вести с ним дела. Прозвучало и мнение, что спровоцировать Атамбаева на подобное поведение могла сама киргизская элита, которой невыгодно членство в ЕАЭС, так как это мешает получению доходов от работорговли и контрабанды. Под работорговлей понимается организация потоков гастарбайтеров в Россию и Казахстан. Появилось и мнение, что за Атамбаевым может стоять Россия, которой не нравится казахстанская латинизация и "уход от Русского мира".

Что касается перспектив, то здесь, по понятным причинам, нет четких прогнозов. Одни утверждают, что с новым президентом отношения наладятся. Другие напоминают, что Атамбаев из политики вообще-то не собирается уходить и как глава "Социал-демократической партии Кыргызстана" остается крупной политической фигурой и может даже стать теневым президентом Киргизии.

К другим событиям: уволенный не так давно в связи с так называемым "бензиновым кризисом" вице-президент "КазМунайГаза" Данияр Берлибаев вернулся, но уже в другой должности. Сообщается, что теперь он стал советником главы нацкомпании и будет курировать все заграничные проекты: в Грузии, Румынии и т.д.

"Что примечательно, большинство экспертов отрасли и журналистов еще полтора месяца назад, сразу после увольнения Данияра Амирбаевича, указывали на очевидную несправедливость такого решения. Работавшие с ним люди отмечали его профессионализм и компетентность. Придя в нефтегазовую отрасль в 1997 году, он в разное время возглавлял нацкомпании "КазТрансГаз", "КазМорТрансФлот", "Торговый дом "КазМунайГаз". Однако кто-то должен был ответить в тот момент за многокилометровые очереди на заправках и подорожание бензина", - пишет Ratel.kz.

Напомним, из-за кризиса на рынке ГСМ 10 октября 2017 года премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил уволить вице-президента АО "НК "КазМунайГаз" Данияра Берлибаева и объявить выговор главе КМГ Сауату Мынбаеву. Также он отправил в отставку вице-министра энергетики Асета Магауова и заявил о намерении объявить выговор министру энергетики Канату Бозумбаеву.

Президент

На неделе Нурсултан Назарбаев встретился с главой Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайратом Кожамжаровым.

"При принятии закона о противодействии коррупции я обращался ко всем, заявив о том, что поблажек не будет никому, и никто не сможет уйти от наказания, если он совершил коррупционные преступления. В последние годы проведена большая работа в этом направлении", - отметил президент на этой встрече.

Согласно докладу Кайрата Кожамжарова, за 10 месяцев 2017 года было возбуждено 3,4 тыс. уголовных дел, из них 1 тыс. дел была передана в суды. При этом из 15 млрд тенге (2,65 млрд руб.) причиненного ущерба 11 млрд тенге (1,95 млрд руб.) возвращено государству - это порядка 73%. Кроме того, наложен арест на имущество на сумму более 7 млрд тенге (1,2 млрд руб.).

Также Нурсултан Назарбаев провел встречи с председателем совета директоров и главным исполнительным директором компании "Шеврон" Джоном Уотсоном, с министром обороны Сакеном Жасузаковым, с председателем Мажилиса (нижняя палата) парламента Нурланом Нигматулиным, с министром здравоохранения Елжаном Биртановым.

Кадровые решения президента: в связи с достижением пенсионного возраста Ергали Булегенов освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Белоруссии и постоянного представителя при Уставных органах СНГ по совместительству. На его место назначен Ермухамет Ертысбаев, освобожденный от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Грузии.

Правительство

На прошедшей неделе первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин провел в Ташкенте переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

"В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в промышленной кооперации, агропромышленной отрасли, военно-технической, аэрокосмической, транзитно-транспортной сфере. Рассмотрена возможность предоставления услуг казахстанской группы спутников по дистанционному зондированию земли и спутниковой связи", - передает Primeminister.kz.

Кроме того, в качестве сопредседателя межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Казахстаном и Узбекистаном Аскар Мамин встретился со своим коллегой, первым заместителя премьер-министра Узбекистана Ачилбаем Раматовым. Сообщается, что стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, а также отметили успешность реализации договоренностей, достигнутых на 16-м заседании Межправительственной комиссии. В частности, созданы торговые дома в сферах продовольственной продукции, химии и нефтехимии, а также ведется работа по учреждению торговых домов в машиностроительной и фармацевтической отрасли.

На заседании правительства одной из основных тем стало совершенствование экспортной политики. Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек рассказал о текущей ситуации.

"Казахстан занимает 52-е место среди крупнейших стран-экспортеров. В общей сложности экспортируется более 800 товаров обрабатывающего сектора в 113 стран мира. По итогам девяти месяцев 2017 года экспорт обработанных товаров вырос на 22% и составил $11,1 млрд. Увеличились поставки ферросплавов, нефтепродуктов, меди, металлопроката, пропана и бутана, цинка. Доля обработанных товаров в общем объеме экспорта составляет 32%", - передает Primeminister.kz.

Как рассказал далее первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов, экспорт сельхозпродукции и продуктов переработки за январь-август 2017 года составил 1,3 млрд долларов США.

"В целом по сравнению с аналогичным периодом 2016 года наблюдается увеличение экспорта продукции АПК на 10,6% (с $1,2 млрд до $1,3 млрд), в том числе продукции сельхозпереработки на 9,9%. В рамках Дорожной карты ведется работа по согласованию ветеринарных и фитосанитарных требований с Китаем, странами ближнего Востока, а также европейских стран. За 9 месяцев 2017 года экспорт продукции АПК в КНР увеличился на 20%… В целом нужно отметить рост экспорта продукции АПК в Саудовскую Аравию - в 50 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отдельно необходимо отметить рост экспорта продукции АПК в европейские страны. В частности, увеличился экспорт в европейские страны масличных культур (семян льна, рапса, подсолнечника), пшеницы, овощей бобовых сушеных… Кроме того, увеличился экспорт продукции АПК в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Значительно увеличился экспорт продукции АПК во Вьетнам. Впервые экспортировано 240 тонн семян льна в Сингапур. Следует отметить увеличение экспорта в Турцию в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - пишет Primeminister.kz.

По словам министра национальной экономики Тимура Сулейменова, в экспортной стратегии ключевым показателем является увеличение экспорта несырьевых товаров в 1,5 раза. Рынки сбыта высокого интереса - это Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Иран, Украина, Турция. Ключевым показателем, выявленным при работе по отраслям, является низкая готовность казахстанских предприятий делать что-либо даже на перспективных рынках сбыта. То есть это низкая внутренняя и внешняя конкурентоспособность. Плюс, по словам министра, еще не всегда есть заинтересованность в выходе на другие рынки.

Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия Казахстана. Вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев рассказал, что для увеличения объемов посадки леса министерство сельского хозяйства совместно с акиматами (администрациями) областей планирует утвердить пошаговый План увеличения объемов воспроизводства лесов с учетом создания зеленых зон вокруг областных центров. Кроме того, в соответствии с Планом развития особо охраняемых природных территорий, в 2018 году будут созданы природный резерват "Иле-Балхаш" в дельте реки Или Алма-Атинской области и национальный природный парк "Тарбагатай" в Восточно-Казахстанской области. Вице-министр также рассказал об усилении борьбы с браконьерством. В частности, для пресечения проявления коррупции среди инспекторского состава государственных организаций в июне 2017 года создана оперативная группа "Сапсан", которой в течение пяти месяцев 2017 года выявлено 16 фактов нарушений природоохранного законодательства.

Министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова рассказала о цифровизации социально-трудовой сферы Казахстана. По ее словам, информационная система охватывает всю социально-трудовую сферу, т. е. трудовые отношения и занятость, пенсионное, социальное обеспечение, социальное страхование, социальные услуги, миграцию.

"С октября 2017 года функционирует Единая электронная биржа труда. За полтора месяца посредством Единой электронной биржи 15 тыс. соискателей нашли работу, которая соответствует их специализации и опыту. Сегодня в электронной бирже размещены более 8 тыс. резюме и порядка 30 тыс. вакансий. Биржа уже работает, со следующего года к ней подключатся все 199 центров занятости (сегодня четыре), порядка 10 интернет-площадок по трудоустройству (сегодня две) и примерно вдвое вырастет число вовлеченных частных агентств занятости (сегодня 19)", - пишет Primeminister.kz.

Предполагается, что внедрение Единой биржи труда позволит к 2025 году удвоить процент трудоустройства соискателей до 20% с нынешних 10% от общего числа нуждающихся в трудоустройстве (2,2 млн человек). Кроме того, будет реализован механизм упрощенной регистрации в органах государственных доходов самозанятых, внедрена система Единого учета трудовых договоров работодателей и работников,

Силовики

На неделе правоохранительные органы провели еще одну спецоперацию в Южно-Казахстанской области, и на этот раз они задержали преступную группу, похищавшую нефть из нефтепровода "Павлодар-Чимкент" АО "КазтрансОйл".

Национальному бюро по противодействию коррупции было поручено усилить работу по контролю за целевым расходованием бюджетных средств.

"Необходимо обеспечить возмещение государству похищенных средств в полном объеме, в том числе путем возврата активов из-за рубежа. Ни одно лицо, незаконно обогатившееся за счет государственных средств, не должно ими воспользоваться ни в Казахстане, ни за границей", - наметил курс для ведомства его глава Кайрат Кожамжаров.

Несколько проектов генеральной прокуратуры Казахстана получили различные награды на конкурсе профессионального управления проектной деятельностью в государственном секторе "Проектный Олимп", который проводится аналитическим центром при правительстве Российской Федерации. В частности, проект "10 мер по снижению тюремного населения" занял первое место в номинации "Управление комплексным проектом - "Лучший проект года", проект "Защита бизнеса" одержал победу в номинации "Прокуратура. Smart - управление". В этой же номинации второе место занял проект казахстанского ведомства "Зандылык", а третье - "Казахстан без насилия в семье" и "В прокуратуру - лучшие кадры". В отдельной номинации "Лучший цифровой проект" победу одержал проект "Зандылык". Сообщается, что отдельным сертификатом была отмечена система внутренних коммуникаций генеральной прокуратуры Казахстана "Программы перемен".

Генеральная прокуратура провела форум по защите бизнеса "Надзор прокуратуры в сфере предпринимательства", где доложила о результатах своей работы.

"За полтора года реализации дорожной карты изменены правила регистрации экономических преступлений, что способствовало значительному сокращению дел данной категории (если раньше в месяц заводилось более 800 дел по экономическим преступлениям, то теперь не более 200), проведена гуманизация уголовного законодательства, декриминализировано лжепредпринимательство, взят курс на модернизацию уголовного процесса", - передает пресс-служба ведомства.

Также заместитель генпрокурора Марат Ахметжанов рассказал о результатах ревизии контрольно-надзорных функций госорганов. Сообщается, что из 132 сфер госконтроля исключены 30, сокращены их излишние функции и требования на 58% - с 30?497 до 12?843, проведена систематизация проверок, внедрение их электронной регистрации. Кроме того, отмечается, что только по линии СЭС и ЧС сокращены проверочные требования на 80% - с 14,8 тыс. до 2,5 тыс.

Заместитель генпрокурора призвал Службу экономических расследований ужесточить борьбу с "теневым бизнесом". Он также призвал НПП "Атамекен" оказать посильную помощь в выявлении недобросовестных предпринимателей.

Министерство внутренних дел отчиталось на неделе об итогах оперативно-профилактических мероприятий по борьбе с оборотом наркотиков.

Счетный комитет подвел итоги государственного аудита использования средств, направленных на компенсацию потерь местных бюджетов, оздоровление конкурентоспособных предприятий, а также поддержку экономической стабильности. Сообщается, что общий объем средств республиканского бюджета, охваченный государственным аудитом, составил 2,6 трлн тенге (0,46 трлн руб.).

"По итогам государственного аудита выявлены финансовые нарушения на общую сумму 12?273,1 млн тенге (2,16 млрд руб.), неэффективное использование бюджетных средств на сумму 251?001,0 млн тенге (44,19 млрд руб.), неэффективное планирование бюджетных средств (активов) - на 734,4 млн тенге (129,3 млн руб.), 108 фактов процедурных нарушений, 30 фактов системных и иных недостатков, нарушения актов субъектов квазигосударственного сектора. В ходе государственного аудита восстановлено по бухгалтерскому учету 11?848,1 млн тенге (2,09 млрд руб.). По 13 фактам материалы государственного аудита направлены в органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, для принятия процессуальных решений", - отмечает ведомство.

Министерство обороны Казахстана подписало меморандум с министерством обороны Объединенных Арабских Эмиратов об оказании на безвозмездной основе технической помощи (содействия) Вооруженным силам Казахстана.

Парламент

Еще одно важное мероприятие - это парламентские слушания, посвященные вопросу обеспечения населенных пунктов Казахстана качественной питьевой водой. Отмечается, что отдельной темой заседания стала необходимость отнесения системы хозяйственно-питьевого водоснабжения к группе высокой эпидемической значимости.

"Особое внимание участники парламентских слушаний уделили непропорциональности доступа к централизованному водоснабжению в разрезе регионов. Так, низкий доступ к централизованному водоснабжению в сельских населенных пунктах отмечен в Павлодарской (20,5%), Кустанайской (30,5%), Западно-Казахстанской (37,4%) областях. В целом же к 2020 году обеспеченность сел централизованным водоснабжением планируется довести до 62%. Однако достижение этих показателей имеет ряд трудностей, прежде всего, в связи с отсутствием адресного решения проблемы, а также единого механизма водообеспечения малых сел", - отмечает пресс-служба Мажилиса.

На пленарном заседании в Мажилисе был рассмотрен ратификационный законопроект, касающийся транзитного коридора "Западная Европа - Западный Китай". Депутаты задались вопросом, почему иностранные компании, выигрывающие конкурсы и выполняющие подрядные работы, находятся в более привилегированных условиях, чем казахстанские компании. Спикер Нурлан Нигматулин, комментируя данный вопрос, отметил, что иностранные компании превалируют в числе победителей тендеров по инфраструктурным объектам, так как имеют доступ к более дешевым кредитам на внешнем финансовом рынке и, соответственно, имеют возможность демпинговать и выигрывать тендеры.

"Наверное, настало время правительству и Национальному банку подумать об удешевлении кредитных ресурсов отечественным компаниям, работающим в реальном секторе экономики. Данная тенденция демпинга перешла уже и на внутренние конкурсные процедуры. Причем повсеместно, и в строительстве, и в ЖКХ, и во всех других сферах", - подчеркнул спикер Мажилиса.

Он также отметил, что недобросовестные подрядчики, заключая договоры по демпинговым ценам, в дальнейшем не только не выполняют свои обязательства, но и начинают требовать дополнительные средства, что в итоге приводит к удорожанию работ и услуг.

Также на заседании был рассмотрен ратификационный законопроект, касающийся повторной реструктуризации задолженности правительства Грузии по госкредитам.

Правительственный час, прошедший в Мажилисе, был посвящен реализации "Плана нации "100 конкретных шагов" по вопросам оказания государственных услуг". Выступил и ответил на депутатские вопросы министр информации и коммуникаций Даурен Абаев. Среди проблем, отмеченных депутатами в данном вопросе, - низкая эффективность деятельности по автоматизации и переводу государственных услуг в электронный формат. Сообщается, что к "лидерам" с наибольшим удельным весом госуслуг в бумажной форме относятся:

- здравоохранение - 2016 г. - 45 млн тенге (7,9 млн руб.), 8 мес. 2017 г. - 19 млн тенге (3,35 млн руб.);

- сельское хозяйство - 2016 г. - 5 млн тенге (0,88 млн руб.), 8 мес. 2017 г. - 2,5 млн тенге (0,44 млн руб.);

- органы внутренних дел 2016 г. - 4 млн тенге (0,7 млн руб.), 8 мес. 2017 г. - 2,3 млн тенге (0,4 млн руб.).

Депутатских запросов на неделе от депутатов нижней палаты было всего четыре, из которых можно выделить запрос партии "Ак Жол" о финансовых результатах таможенной политики ЕАЭС для бюджета Казахстана.

Партии

На этой неделе "Народные коммунисты" (КНПК) вступили в противостояние с председателем Национального банка Казахстана Данияром Акишевым. Коммунисты Казахстана опубликовали свои расчеты, по результатам которых заявили, что доходность Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) ниже инфляции. Глава Нацбанка обвинил их в том, что они "вводят общество в заблуждение".

"В 2010 году доходность пенсионных активов за вычетом инфляции была минус 3,4%, в 2011 году - минус 4,8%, в 2012 году - минус 2%, в 2013 году - минус 2,6%, в 2014 году - минус 1,1%, в 2015 году - плюс 2%, в 2016 году - минус 0,55%. Таким образом, за семь лет лишь однажды (!) доходность превысила инфляцию. И это произошло лишь по причине переоценки активов из-за девальвации, а не из каких-то качественных улучшений в инвестиционной политике. Итоги нынешнего года еще непонятны, но по данным за 10 месяцев, инфляция уже разогналась до 7,7%. Поэтому отрицать проблему отрицательной доходности - это и есть введение общества в заблуждение. Мы предлагаем, во-первых, разобраться в причинах низкой доходности. Во-вторых, поставить целевые ориентиры по ее уровню. Разве вкладчики не имеют на это права? Нужно понять, что речь идет не о формальных показателях, а об ответственности перед целыми поколениями", - пишут коммунисты.

Депутаты фракции "Ак Жол" сделали запрос касательно членства Казахстана в Таможенном союзе и ЕАЭС.

"Как показывает статистика, приведенная премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым на заседании Совета глав правительств СНГ 3 ноября 2017 года, можно говорить о недополучении бюджетом средств от таможенных платежей из-за занижения таможенной стоимости товаров, серого импорта и иных недобросовестных действий таможенных органов некоторых наших соседей по ЕАЭС", - говорится в данном запросе.

Акжоловцы обратились к министру финансов Бахыту Султанову со следующими вопросами:

- выиграл ли Казахстан (или проиграл) от создания Таможенного союза и ЕАЭС в финансовом плане?

- как изменились объемы поступлений в бюджет от таможенных платежей и сборов с момента создания Таможенного союза и ЕАЭС по сравнению с докризисным периодом (например, 2006-2007 гг.)?

- увеличились, или, напротив, уменьшились доходы Казахстана от введения единой таможенной политики?

"Сопоставление данных по таможенным поступлениям в прежний период и с момента образования Таможенного союза (а затем ЕАЭС) должно производиться в долларах США, так как неоднократные девальвации национальной валюты способны значительно исказить картину происходящих тенденций. Тем более что речь идет о внешнеэкономической деятельности, где расчеты опираются на международные валюты", - считают депутаты.

Заместитель председателя президиума партии ОСДП Айдар Алибаев на неделе сделал заявление:

"Атамбаев был прав!".

Сама Общественная социал-демократическая партия тем временем провела флешмоб в разных городах Казахстана против повышения цен, коммунальных услуг и ослабления тенге. Также партия объявила о вступлении в борьбу за "обновление Казахстана". Партия намерена "стать той фундаментальной основой, вокруг которой консолидируются все демократические силы Казахстана", а также заявила, что нацелена "на противодействие силам авторитаризма на самом широком фронте".

Гражданское общество

На этой неделе состоялось вручение премий за вклад в решение социальных задач республиканского, отраслевого и регионального уровней по 15 номинациям лучшим НПО страны в рамках программы "Рухани жа?гыру". Размер премии по каждой номинации составляет 4,5 млн тенге (790 тыс. руб.). Лауреатами стали 59 НПО, среди них - общественное объединение "Ардагер", общественное объединение "Ассоциация стипендиатов Международной стипендии Президента РК "Болашак", общественное объединение "Женский луч", общественный фонд "Право", частный фонд "Enactus Kazakhstan".

"Сегодня в стране зарегистрировано 19?680 НПО. Наиболее активны они в Астане, Алма-Ате, Южно-Казахстанской, Карагандинской и Кзыл-Ординской областях. В них занято более 29 тыс. человек. Работают государственный социальный заказ и государственные гранты. В рамках госсоцзаказа за последние два года НПО осуществлено более 4 тыс. социальных проектов на сумму свыше 23 млрд. тенге. С 2016 года внедрено государственное грантовое финансирование проектов. За это время реализовано около 70 проектов на сумму более 800 млн тенге", - отмечает госпортал akorda.kz.

Общественный фонд Transparency International Kazakhstan представил на неделе Индекс развития гражданского общества страны, который, по данным фонда, составляет 50,9 баллов из 100 и находится на среднем уровне. Индекс составлен "на основе анонимного анкетирования руководителей НКО, а также экспертного опроса с целью изучения уровня доверия организаций и компаний и качества их взаимодействия с некоммерческими организациями Казахстана". Индекс состоит из 15 индикаторов. Наименее развитым в Казахстане, по данным данного исследования, является индикатор "Оказание коммерческих услуг", который из 10 возможных баллов набрал только 1,4. Наиболее развитым является индикатор "Стратегическое планирование", набравший 9,2.

Протестная активность

На этой неделе в Алма-Ате журналист Данияр Молдабеков провел акцию протеста, приковав себя наручниками к дереву и объявив голодовку. Таким образом он выразил свое несогласие с законопроектом о СМИ, который был инициирован министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым.

В зоне критики снова оказались действия правоохранительных органов при задержании людей. Отмечается, что в Казахстане права задержанных нарушаются повсеместно - их допрашивают без адвокатов, им не разъясняют их права. По словам Евгения Жовтиса, в Казахстане система с применением "правила Миранды" и других нововведений пока не работает должным образом.

"Не работает она по той простой причине, что пока за нее никого не наказывают… Должна действовать презумпция виновности органа уголовного расследования. Он должен доказывать, что произвел все необходимые процедуры, а не подозреваемый это должен доказывать. Он (орган уголовного расследования) должен предоставлять бесспорные доказательства того, что все было выполнено в соответствии с законом, - считает Евгений Жовтис.

В негативном фокусе внимания оказались такие вопросы, как снижение размеров Национального фонда, принудительная подписка госслужащих на периодические печатные издания, а также приговор в отношении гражданского активиста Махамбета Абжана, известного защитой прав дольщиков и людей, выселяемых из ветхого жилья - он получил три года и шесть месяцев тюрьмы с конфискаций имущества, "нажитого преступным путем".

Большое недовольство вызывают поправки по вопросам информации и коммуникаций, принятые накануне Мажилисом. В них предусмотрено, что владельцы интернет-изданий должны заключать со своими читателями письменное соглашение для того, чтобы они могли оставлять свои комментарии под статьями и информацией.

"Новые ужесточающие нормы Закона "О СМИ" явно не способствует прогрессивному развитию общества. Внедрение дополнительных инструментов контроля за комментаторами трудно оправдать логически. Все доводы о якобы необходимости пресечения деструктивной пропаганды и разжигания разбиваются уже состоявшимися прецедентами привлечения отдельных граждан к ответственности. И делалось это безо всяких регистраций через СМС или использования ЭЦП… Так что технически сегодня имеются все возможности для обеспечения контроля над сетевым пространством. Да и население научилось контролировать свои эмоции, соблюдать определенные границы критики, никто не призывает устраивать теракты, мочить другие народы или свергать власть насильственным путем. А тот, кто это предлагает, находится в уютной Европе, не скрывает своего лица и имени, и, одновременно с этим, не собирается регистрировать свои комментарии через СМС. Эти нормы могут иметь единственное последствие - сократить активность населения в сети, снизить объемы виртуальных дискуссий, создать иллюзию всеобщей удовлетворенности. Но это самообман. Этими нормами власть закладывает под себя мощнейшую мину", - считает политолог Талгат Калиев.

По деятельности общественных советов часто поднимаются вопросы финансирования. Сами представители общественных советов разделились на два лагеря. В одном надеются, что их время, потраченное на общество, будет оплачено государством, а в другом считают, что для того, чтобы действовать эффективно, нужна независимость, а чтобы быть независимыми, нельзя зависеть от денег госорганов. Тем не менее остаются вопросы организационного характера: поиск места проведения заседаний, закупка канцтоваров, содержание собственного сайта, оплата командировок и прочее. Начали появляться предложения, которые более или менее смогут устроить оба лагеря.

"Мы предлагаем модель частичного финансирования - это, к примеру, не выдавать зарплату, но оплачивать членам совета поездку в район на выездное заседание или приобретение канцтоваров. Средства могут аккумулироваться в отдельном фонде или проходить через НПО - в конечном счете, вопрос о конкретных механизмах должно решать министерство по делам религий и гражданского общества. Главное, чтобы деньги не шли от государства, и общественные советы были в своих финансовых вопросах независимы. Мы предлагаем даже заседания общественных советов проводить вне зданий государственных органов. К советам у людей должен быть беспрепятственный доступ, а чтобы в госорган зайти - сами знаете - нужно, как минимум, предварительно списки составлять", - говорит по данному вопросу Алуа Жолдыбалина, руководитель отдела социально-политических исследований КИСИ.

Нормативно-правовые документы

Президент на этой неделе подписал закон "О ратификации Соглашения о штаб-квартире между правительством Республики Казахстан и Исламской Организацией по продовольственной безопасности".

В Мажилисе (нижняя палата) был презентован проект скандального нового закона "Об адвокатской деятельности и юридической помощи". Документом предусматривается регламентация деятельности частнопрактикующих юристов - "юридических консультантов" - посредством объединения их в палаты, разработка рекомендательной тарифной сетки оплаты помощи адвоката, юрконсультанта, упрощение входа в профессию путем упразднения вступительных взносов.

Реализуется возможность граждан рассчитывать на страховое возмещение в случае оказания некачественной юрпомощи. Кроме того, усовершенствован механизм привлечения к ответственности адвокатов за некачественное оказание юридической помощи, несоблюдение стандартов, критериев качества, профессиональной этики. Вместе с тем, упраздняется адвокатский ордер. Министр юстиции Марат Бекетаев дал интервью, в котором более подробно разъяснил нюансы законопроекта и привел свои доводы, стараясь нивелировать негативное восприятие предлагаемых норм.

Напомним, законопроект вызвал негативную реакцию у адвокатского сообщества. Адвокаты считают, что действия правительства направлены на ослабление их влияния, так как некоторые адвокаты в последнее время приобрели слишком большую популярность у народа как борцы с судебным произволом.

Генеральная прокуратура разместила разъяснение по рассматриваемому в парламенте законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности".

Тренды

1. Выступления Атамбаева помогли сплотиться казахстанской политической элите - против экс-президента Киргизии высказались уже все политические тяжеловесы. По всей видимости, казахстанская элита настроена на долгое противостояние.

2. Наблюдаются разнонаправленные тенденции в политике - с одной стороны, идет диалог государства с гражданским обществом, и этот диалог усиливается, а с другой стороны, свободу СМИ серьезно ограничивают. Какая из тенденций победит - непонятно, возможно, они будут сосуществовать.

3. Правительство окончательно переходит от импортозамещения, которое осложнено нормами ЕАЭС и ВТО, к экспортоориентированной стратегии.

Источник - REGNUM

