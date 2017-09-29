Сапар Исаков передал Вячеславу Володину привет от президента и рассказал о ЕАЭС

Сапар Исаков передал предедателю Госдумы России Вячеславу Володину привет от президента и рассказал о ЕАЭС. Обмен мнениями по важным вопросам состоялся сегодня во время встречи чиновников в Москве.

По словам Сапара Исакова, визит Вячеслава Володина в Кыргызстан в этом году придал импульс двусторонним отношениям стран. Глава кабмина еще раз подчеркнул, что отношения Кыргызстана и России являются стратегическими и союзническими. Он отметил и межпарламентское взаимодействие стран.

«Я хотел бы выразить благодарность за то, что вы стали лидером в решении вопроса по водительским удостоверениям наших граждан. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев просил передать вам привет и огромную благодарность за то, что российская сторона сделала для нас. Это действительно очень важно. Около 700 тысяч наших соотечественников находятся в России. Они трудятся здесь, и многие из них имеют автомобили и передвигаются на них по городам России», — рассказал Сапар Исаков.

Ваше решение о возможности нашим гражданам ездить с национальными водительскими удостоверениями — на самом деле большая помощь для нас. - Сапар Исаков



«Кыргызстан с 2015 года является полноправным членом ЕАЭС. И это дало нам большую положительную динамику в экономике. Мы много думали, анализировали, как все будет и будет ли больше плюсов, чем минусов. В итоге мы не ошиблись. Сегодня наши организации, фабрики, заводы ожили. Мы начали получать новые технологии. И те стандарты, которые есть в ЕАЭС, дают возможность улучшить качество выпускаемой продукции у нас в стране», — заключил Сапар Исаков.

Глава кабмина рассказал о том, что благодаря Российско-Кыргызскому фонду развития многие предприятия малого и среднего бизнеса смогли работать. На сегодня выдано кредитов на сумму около $250 миллионов. Сапар Исаков обратил внимание Вячеслава Володина на будущие выборы и рассказал о проекте «Таза коом».

Вячеслав Володин пообещал, что российские парламентарии от каждой фракции обязательно приедут в Кыргызстан для мониторинга выборов. Что касается внедрения «Таза коом», то у России уже есть опыт в этом направлении, отметил он.

«Такие проекты не только помогают существенно сократить расходы, но и снижают коррупционную составляющую», — заключил Вячеслав Володин.

Далее встреча продолжилась без участия прессы.



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