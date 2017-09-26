Вчера Алмаз Атамбаев не принял Темира Сариева, просящего должность мэра

Заметно, что иссякают человеческие и финансовые ресурсы кандидаты в президенты Темира Сариева. Например, сегодня его избирательный штаб покинули Эльмира Ибраимова и ещё 7 активистов.

Заметно, что иссякают человеческие и финансовые ресурсы кандидаты в президенты Темира Сариева. Например, сегодня его избирательный штаб покинули Эльмира Ибраимова и ещё 7 активистов. Они пояснили свое решение тем, что Темир Сариев отступил от ранее согласованных идеологических направлений и временно вступил на конъюнктурный путь. Стало известно, что до этого оказывавший хорошую помощь финансовыми и человеческими ресурсами Искендер Гайыпкулов – политтехнолог Мелиса Мырзакматова – тоже ушел со своей командой. Местные штабы из-за финансового дефицита деморализованы, часть переходит в штабы других кандидатов.

По информации наших источников в Белом доме, сейчас Темир Сариев обсуждает с кандидатом власти Сооронбаем Жээнбековым условия объединения. Просит Сариев пост мэра Бишкека.

Несмотря на предварительную запись, вчера, 24 сентября, Алмаз Атамбаев не принял Темира Сариева. Пока что неизвестно, пообещает ли Атамбаев мэрскую должность Темиру Сариеву или не пообещает. Но Сариев обещает в случае принятия его условия от души поработать на Сооронбая Жээнбекова и снять свою кандидатуру с гонок в его пользу. Перед президентскими выборами 2011 года ранее ругавший Атамбаева Сариев договорился о министерской должности, после чего отказался от президентской амбиции и включился в команду Атамбаева. Естественно, после этого начал превозносить Атамбаева. Сейчас же обвиняет, что кандидат власти Сооронбай Жээнбеков незаконно использует административный ресурс.

Выборный штаб Сооронбая Жээнбекова планирует в случае согласия Алмаза Атамбаева на условие Темира Сариева использовать последнего как торпеду против Омурбека Бабанова – основного соперника С. Жээнбекова.

Кстати, вчера, 20 сентября, перед подготовкой к встрече с Алмазом Атамбаевым Сариев встретился с избирателями города Каракола, и по распоряжению власти явку людей обеспечила городская мэрия. На собрании Сариев, конечно, высказал в адрес сильного соперника Жээнбекова – Бабанова – обвинения в духе "популист", "надеется на свои деньги" и пр.

Источник: kyrgyztoday.org, перевод: gezitter.org