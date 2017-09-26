Эльмира Ибраимова отказалась от руководства штабом Темира Сариева

Эльмира Ибраимова отказалась от руководства штабом кандидата в президенты Темира Сариева.
Об этом Ибраимова заявила на своей странице в социальной сети 25 сентября.
По словам Ибраимовой, в последние дни идёт несовпадение точек зрения с указанным кандидатом, она не может изменить позицию в соответствии с этим. Кроме того, стало известно, что штаб Сариева также покинули Аликбек Жекшенкулов, Шамшыбек Медетбеков и другие.
Отметим, Эльмира Ибраимова – экс-глава Счетной палаты.
Информацию SUPER.KG подтвердили из штаба партии "Ак шумкар". "В каком направлении двигались прежде, в таком направлении будем идти. Что касается Эльмиры Ибраимовой, то она нечасто приходила в штаб", - ответили из штаба.
Президентские выборы пройдут 15 октября.
Источник: super.kg, перевод: gezitter.org
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