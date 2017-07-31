Может ли Камчыбек Ташиев в будущем стать премьер-министром?

Камчыбека Ташиева как политика живописуют безалаберным, без грязи внутри увальнем.
Иногда детские мечты… Да еще он принципиальный, есть в нем чистота, не запускает руку в государственное имущество. Особенно в южном регионе у него силен авторитет и репутация, да и на севере не характеризуется как трайбалист по сравнению с другими единомышленниками-«регионалистами». Политик тяжелого калибра. Готовится к президентским выборам. Если Ташиев в контексте премьер-министра, а Сариев в контексте президента пойдут на тандем, объединятся в один кулак, и в крепком согласии пойдут на «большую войну», то обеспечат себе победу. Общественность отличает Камчыке от других по патриотичности, бесстрашию к пулям, и что не идет как некоторые «друзья» на коррупцию. Говоря по существу, Сариев с Ташиевым смогут найти общий язык, потому что они оба тверды в джигитских клятвах.
Источник: газета «Азия news» №30 от 27.07.2017/стр.12
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