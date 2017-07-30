Сариев во всех отношениях идет первым

Народ хорошо знает, что самым первым официально выразил намерение участвовать в президентских выборах Темир Сариев.
Партия «Ак шумкар» тоже самой первой провела съезд по выдвижению кандидата. Теперь он первым сдал в ЦИК подписи более 60 тысяч поддерживающих его человек.
Вследствие этого в отличие от экспертов, озвучивающих слова только бай-манапов в городе, народ в селе поворачивает внимание на Темике. Потому что народ вроде искренне обрадовался, что первый кандидат относится столь серьезно к предстоящим президентским выборам. Придают значение словам, поведению, оценивают «вот этого человека мы ждали», стало видно увеличение слоев народа за него. Мы должны открыто сказать, что из-за этого переполошились штабы «кокуй-караул, он вырвался вперед нас», и усилили черный пиар против него.
Еще одна большая новость – сегодня, когда вы листаете газету, Темир Сариев сдаст экзамен по кыргызскому языку. Наготове у него также 1 млн для залога. Тогда первым официально зарегистрированным кандидатом №1 будет Темир Сариев?
Неспроста говорится: «Быть первым – хороший признак. И результат может оказаться первым». Раз дошло до такого, наверняка Темике просто так не упустит первенство, как скажете, уважаемый читатель?
Источник: газета «Майдан.kg» №28 от 26.07.2017/стр.2, перевод: gezitter.org
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