Алмазбек Атамбаев дал гарантию мирной передачи власти

"Мирную передачи власти гарантирую", - заявил на проходящей в городе Чолпон-Ате пресс-конференции президент Алмазбек Атамбаев.

Журналисты спросили у президента, существует ли риск непризнания итогов выборов, а также поинтересовались процессом передачи власти.

"Какие бы итоги выборов президента ни были, их надо признавать. Главное, что мы гарантируем чистый подсчет голосов. Другой вопрос – продажа голосов. Ну что мы здесь можем сделать?" – сказал президент.

В настоящее время в государственной резиденции №2 в Чолпон-Ате проходит пресс-конференция главы государства.

Источник: maralfm.kg

