Алмазбек Атамбаев дал гарантию мирной передачи власти

"Мирную передачи власти гарантирую", - заявил на проходящей в городе Чолпон-Ате пресс-конференции президент Алмазбек Атамбаев.
Журналисты спросили у президента, существует ли риск непризнания итогов выборов, а также поинтересовались процессом передачи власти.
"Какие бы итоги выборов президента ни были, их надо признавать. Главное, что мы гарантируем чистый подсчет голосов. Другой вопрос – продажа голосов. Ну что мы здесь можем сделать?" – сказал президент.
В настоящее время в государственной резиденции №2 в Чолпон-Ате проходит пресс-конференция главы государства.
Источник: maralfm.kg
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