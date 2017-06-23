Секрет поддержки Отунбаевой Текебаева – сигнал «завтра и меня поддержи»?

22 июня продолжился судебный процесс по делу главного «атамекеновца» Омурбека Текебаева, обвиненного по статьям коррупция и мошенничество, и его однопартийца Дуйшона Чотонова.

Перед началом этого судебного процесса навстречу входящему в зал суда в сопровождении конвоиров Текебаеву пошла бывшая президент переходного периода Роза Отунбаева, взяла его за руки, показывая себя человеком, очень сильно жалеющим его. Когда ее действия оборвали военнослужащие, она еще долго поучала их «вы же тоже кыргызы».

После этого Текебаев зашел за железную решетку в зале суда, она еще несколько минут придавала ему духа, желая выдержки, подразумевая «не ломайся». Теперь возникает вопрос: Почему эта экс-президент Р. Отунбаева поддерживает подозреваемого в коррупции Текебаева? Если Текебаев невиновен, то суд это установил бы? Руководившая всего 1,5 года государством экс-президент, наверное, не теряла бы свой вес, уважала статус «экс-президента» и знала бы, в каких местах и как надо вести себя.

Роза апче вот так вошла в зал суда, не подчиняясь военнослужащим как настоящие НПОшники, работающие на зарубежные гранты, напористо рвется при разговоре, это вроде намекает на многое. Скажем еще точней, в последние несколько лет она беспрерывно исподтишка критикует действующую власть. Дело в том, что СМИ республики пишут о темных делах некоторых членов и председательницы Временного правительства после апрельских событий 2010 года. Там есть информация и о Р. Отунбаевой, которая сразу после 2010 года солидно укрепила свое финансовое положение.

Например, говорится об участии Отунбаевой в скандале «Мегакома». Сайт «Саясат.kg» считающегося оппозиционером К. Ташиева 1-2 месяца назад опубликовал информацию именно по этой теме, вызывающую интересные вопросы. В той информации было обвинение, что Р. Отунбаева защищала коррупционные дела А. Абекова. Ташиевский сайт писал: «Пользователи социальных сетей начали писать мнения, что похищенные 2 млн долларов были выведены президентом переходного периода Розой Отунбаевой. Мы хорошо знаем, что Р. Отунбаева защищала под крылом одного из руководителей «Мегакома» А. Абекова. Оказалось, вся суть кроется в 2 млн долларов. Обратят ли теперь внимание на это соответствующие органы, и примут ли меры в рамках закона?».

Настанет день, когда Отунбаевой будут заданы вопросы по таким и еще многим темным делам, а также по поводу возникновения южных столкновений и бегства сепаратиста К. Батырова. Поэтому можно заметить, что она уже заранее ищет защитников для себя. Если она сегодня поддерживает Текебаева, привлеченного к судебной ответственности именно по этому скандалу с «Мегакомом», то завтра она захочет дождаться такой же поддержки от него. Вот почему мы можем понимать, что здесь имеется не поддержка Отунбаевой Текебаева, не вера в его невиновность, а простой интерес.

Источник: газета «De факто» №22 от 23.06.2017/стр.16