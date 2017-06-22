Фарид Ниязов: "СДПК не будет выдвигать на выборы другого кандидата, кроме Жээнбекова"

Съезд СДПК состоится 15 июля, сообщил 21 июня журналистам член политсовета указанной партии Фарид Ниязов (на фото).

На съезде будет утвержден кандидат от СДПК на президентских выборах, которые пройдут 15 октября.

По словам Ниязова, СДПК выдвинет единственного кандидата. Это действующий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Отметим, в мае в Бишкеке прошло заседание политсовета СДПК, на котором в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах от СДПК был выдвинут Сооронбай Жээнбеков.

До этого в общественности высказывалось предположение, что СДПК выдвинет еще одного кандидата, помимо Жээнбекова.

Источник: super.kg, перевод: gezitter.org