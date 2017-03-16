Эдиль Байсалов, общественный деятель: "Ради политических прав и свободы слова, выходите 18 марта на пеший марш!"

Э.Байсалов: Если кто-то хочет до выборов заткнуть прессу, посадить оппонентов, узурпировать власть, то он должен задуматься, мы этого не допустим

- Эдиль мырза, с какой целью организован пеший марш на 18 марта?

- В эту субботу, 18 марта, мы организовываем пеший марш - демонстрацию - со всеми общественно-политическими движениями, журналистскими объединениями. Лозунг нашего марша следующий: "Ради политических прав и свободы слова". Цель - выражение недовольства судебными претензиями в адрес "Азаттыка", "24.kg", "Занозы". Кроме того, мы выступаем в поддержку журналистов, профессии, которая отстаивает интересы всего народа.

- Сколько человек выступит?

- Мы считаем, что будет около 2 тысяч человек. В основном выступит городская интеллигенция и те, кто читает газеты, слушает радио. В субботу начнутся четырехдневные каникулы в честь праздника Нооруз. Поэтому демонстрация пройдет в праздничном духе. Мы планируем, что журналисты и политики выйдут с членами семьи, пройдутся пешком по весеннему городу, вдыхая чистый воздух. Пройдет все в позитивном ключе. На этом пешем марше не будет слов, вроде "кетсин" или "долой".

- Где встретятся участники пешего марша, куда направятся?

- В 10:00 мы встретимся в парке победы имени Дайыра Асанова. Планируем в 10:30 начать марш вниз по улице Советской. Городские власти перекроют для нас дорогу, создадут условия. Мы их своевременно информировали. Желающие могут присоединиться. Или можете нас дождаться на улице Ахунбаева. Мы спустимся вниз до проспекта Чуй, повернем в сторону центральной площади. Там мы поблагодарим друг друга, поздравим с наступающим праздником, разойдемся в кафе, парки. Планируем уложиться до 12:30!

- Это первый такой пеший марш или было подобное раньше?

- Помню, такой пеший марш мы провели в апреле 2006 года. В то время политические силы и гражданские активисты протестовали против вовлеченности организованных преступных группировок в политику и того, что Курманбек Бакиев открыл для них дорогу. Не ошибусь, если скажу, что тот пеший марш повлиял на политику.

- Не появятся ли провокаторы, преследующие другие цели? Приняты ли меры безопасности?

- Подобные вопросы часто задаются в социальных сетях. Многие говорят: "Мы бы пошли, только боимся провокаторов". Во-первых, если провокаторы начнут действовать то мы, организаторы, сдадим их милиции. Милиция будет нас сопровождать, их прямая обязанность - обеспечение нашей безопасности! Во-вторых, наш народ стал настолько пуглив, что теперь боится марширующих журналистов. Я еще раз повторяю, этот пеший марш не преследует политические цели, мы не требуем чьей-то отставки. Мало того, на этом пешем марше плечом к плечу будут идти противоборствующие силы. Потому что всех нас объединила свобода слова! Мы требуем, чтобы в ноябре мирно и в рамках закона прошли президентские выборы. Но если кто-то хочет до выборов заткнуть прессу, посадить оппонентов, узурпировать власть, то он должен задуматься, мы этого не допустим. Скоро отметим 15-летие Аксыйских событий. Все политические силы и гражданские движения объединяются в память об исторических событиях 24 марта и 7 апреля, чтобы вспомнить уроки. От имени оргкомитета я еще раз обращаюсь к народу, гражданским лидерам, авторитетным аксакалам: приходите, вместе пройдемся 18 марта. Свобода слова под угрозой, но если мы объединимся, нас будет больше, нам нужно показать, что закон, будущее в наших руках. Присоединяйтесь, будьте в первых рядах демонстрации.

Источник: газета "Майдан.kg" №9 от 15.03.2017 / стр. 7

http://www.gezitter.org/society/58438/