Суд огласит вердикт по делу обвиняемых в попытке захвата власти

Суд 7 марта 2017 года, как ожидается, огласит вердикт по уголовному делу в отношении оппозиционных политиков, обвиняемых в попытке насильственного захвата власти.

Судебный процесс проходит в Первомайском районном суде Бишкека в закрытом режиме.

Акин Токталиев, один из адвокатов обвиняемых, ранее сообщил «Азаттыку», что судебное разбирательство завершилось. На прошлой неделе стороны выступили в прениях, а обвиняемым было предоставлено последнее слово.

Защита просит суд оправдать обвиняемых, гособвинение - назначить наказание от 12 до 22 лет лишения свободы.

Как ранее сообщалось, весной и летом 2016 года по обвинениям в попытке насильственного захвата власти и другим были задержаны девять общественных деятелей: Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнест Карыбеков, Дастан Сарыгулов, Бекболот Талгарбеков, Толубай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев и Тойгонбек Калматов.

В отношении указанных лиц уголовное дело было возбуждено по статьям 27 («Приготовление к преступлению») и 295 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») УК КР.

Источник – «Азаттык»