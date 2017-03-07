Суд огласит вердикт по делу обвиняемых в попытке захвата власти

Суд 7 марта 2017 года, как ожидается, огласит вердикт по уголовному делу в отношении оппозиционных политиков, обвиняемых в попытке насильственного захвата власти.
Судебный процесс проходит в Первомайском районном суде Бишкека в закрытом режиме.
Акин Токталиев, один из адвокатов обвиняемых, ранее сообщил «Азаттыку», что судебное разбирательство завершилось. На прошлой неделе стороны выступили в прениях, а обвиняемым было предоставлено последнее слово.
Защита просит суд оправдать обвиняемых, гособвинение - назначить наказание от 12 до 22 лет лишения свободы.
Как ранее сообщалось, весной и летом 2016 года по обвинениям в попытке насильственного захвата власти и другим были задержаны девять общественных деятелей: Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнест Карыбеков, Дастан Сарыгулов, Бекболот Талгарбеков, Толубай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев и Тойгонбек Калматов.
В отношении указанных лиц уголовное дело было возбуждено по статьям 27 («Приготовление к преступлению») и 295 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») УК КР.
Источник – «Азаттык»
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