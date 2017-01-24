Бывший осужденный хочет засудить активиста Адиля Турдукулова

Бывший секьюрити решил “оскорбиться” лишь спустя почти… два года, предъявив иск на 5 млн сомов...



В последнее время наши суды буквально завалены исками от тех, кто считает, что социальные сети, в частности Facebook, стал местом, где честь и достоинство каждого могут быть поруганы. Так, скандально известный Эркин Мамбеталиев, прошлое которого сомнительна не только с точки зрения морали и этики, но и законодательства, решил в череде других защитников «достоинств» также испытать нервы непримиримых оппонентов нынешней власти.

На прошлой неделе состоялось очередное судебное заседание по иску Эркина Мамбеталиева – скандально известного бывшего телохранителя президента Атамбаева против блогера, гражданского активиста Адиля Турдукулова.

Последнему вменяется в вину попытка очернить человека, который когда-то был осужден, но потом освободился по решению суда, то есть на законных основаниях.

Также следует отметить, что к самому Турдукулову, который написал свои разоблачительные посты в Facebook в адрес Мамбеталиева, до сих пор каких либо претензий не было.

Бывший секьюрити решил “оскорбиться” лишь спустя почти… два года, предъявив иск на 5 млн сомов, что оказалось беспрецедентной суммой в такого рода спорах.

Турдукулов, в лице ответчика, расценивает ситуацию не иначе как, давление на него в связи с его оппозиционной политической позицией.

Однако, суть претензий Эркина Мамбеталиева к Адилю Турдукулова в следующем. Как заявила во время судебных разбирательств адвокат Мамбеталиева Эльмира Умарова, поводом обращения в суд явилось то, что Турдукулов не имел права необоснованно писать об Эркине Мамбеталиеве, утверждая что тот, дескать, «убийца» и «киллер Алмазбека Атамбаева».

Другой адвокат стороны обвинения Анатолий Сафонов вторил: Турдукулов, называя его подзащитного «серийным» убийцей однозначно пытался оклеветать человека, поскольку «серийность» означает систематичность совершений деяния более двух раз с присущим убийце почерком.

«Мы лишь требуем, чтобы ответчик доказал, то, о чем утверждал. Вот и все», — менторским тоном отмечал адвокат.

Адвокаты Турдукулова, в свою очередь, заявили, что посты в Facebook были основаны на решении суда высшей инстанции, признавшего Мамбеталиева виновным в соучастии в убийстве восьми человек: Чыныбека Алиева, Жыргалбека Сурабалдиева, зятя Азиза Батукаева Хаважи Заурбекова, руководителя пансионата «Рахат» Бахрулы Бурханова, членов ОПГ Нурлана Бердикеева и Таалая Абасова, частного предпринимателя Шамиля Адеева.

«Более того, в ходе заседания суда мы ходатайствовали истребовать копию соответствующего постановления Верховного суда от 29 апреля 2011 года. Суд оставил заявленное нами ходатайство открытым. Но если бы оно было удовлетворено, то нам легче было бы запросить документ из судебных архивов и предоставить его. Как известно, процесс выдачи в установленном порядке архивных документов сопряжен с определенными бюрократическими проволочками. Загвоздка только в этом», — пояснил адвокат Турдукулова – Эркин Сааданбеков.

По его словам, его подзащитный также ссылался на многочисленные публикации, основанные на решении Верховного суда, осудившего экс-телохранителя Атамбаева по статьям Уголовного кодекса КР.

«Все эти журналистские материалы находятся в открытых источниках – интернет пространстве. Турдукулов собрал их. Но есть отдельные ресурсы, которые по истечении определенного времени блокируют доступ к материалам, которые переходят в режим «платных». Для полной картины мы заинтересованы предоставить все публикации, а это, конечно, требует время», — отмечает Сааданбеков и привел цитату из материалов дела, в которых от лица Мамбеталиева ведется следующее повествование: «я, Мамбеталиев Эркинбек Шамутаевич, отбыл назначенный срок наказания с 18 декабря 2006 года по 10 ноября 2011 года».

«То есть в своем исковом заявлении Мамбеталиев сообщает:«меня освободили законно на основании Закона КР «Об амнистии» от 22 февраля 2007 года. Не отбытый срок наказания мне был сокращен на одну треть с учетом нахождения меня в СИЗО в городе Бишкек в ходе предварительного следствия, а также содержания под стражей на основании ст. 61. УК КР наказания посчитано отбытым…», — зачитывает адвокат страны защиты, отмечая, что дело осталось за тем, чтобы запросить данное постановление Верховного суда и на его основе строить дальнейшую защиту активиста Адиля Турдукулова.

Между тем, сторона обвинения просила суд не «затягивать и без того затянувшийся процесс и начать рассмотрение дела».

«Я не понимаю, чем продиктована эта поспешность? Определяя сумму иска в 5 млн сомов, они могли бы предположить, что «быстро» никак не получится. Мы должны собрать все необходимые документы, что потребует немало времени. Кроме того, судебный процесс должен отвечать принципам гласности, всесторонности и объективности, а если не собрать данные, то о какой всесторонности судебного разбирательства может идти речь?», — считает защита Турдукулова.

После долгих пререканий сторон, судья решила отправить дело на досудебную подготовку. материалы.

Таким образом, суд районного уровня предоставил возможность собрать все необходимые обоснования в месячный срок. 20 февраля 2017 года судебное заседание возобновиться.

Гульмира Тыналиева.

Источник - "Республика"