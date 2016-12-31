Шавкат Мирзиёев: Заложен прочный фундамент для укрепления отношений добрососедства и дружбы между народами Кыргызстана и Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом
Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом.
В поздравительной телеграмме президента Узбекистана отмечено, что уходящий год был ознаменован активизацией узбекско-кыргызского политического диалога, наполнением двустороннего сотрудничества конкретным практическим содержанием.
“Визиты правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана в Андижан и г.Ош заложили прочный фундамент для укрепления отношений добрососедства и дружбы между нашими странами и народами.
Убежден, что Ваш недавний успешный визит в Самарканд, состоявшийся откровенный и открытый обмен мнениями по состоянию и перспективам двустороннего сотрудничества и путям решения накопившихся вопросов откроет новую страницу нашего сотрудничества.
Реализация достигнутых с Вами договоренностей по наращиванию взаимовыгодных связей в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и гуманитарной сферах, а также продвижению взаимодействия между регионами выведут межгосударственные отношения на качественно новый уровень партнерства, отвечающего жизненным интересам Узбекистана и Кыргызстана”, - отмечено в послании.
Президент Шавкат Мирзиёев выразил уверенность в том, что 2017 год принесет новые успехи и достижения в тесном сотрудничестве двух стран, и пожелал пПрезиденту Алмазбеку Атамбаеву крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а братскому народу Кыргызстана - дальнейшего прогресса и процветания.
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