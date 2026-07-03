Суд огласил приговор Ташиеву, Зулушеву и другим фигурантам дела

В Первомайском районном суде Бишкека огласили вердикт по резонансному делу о "Письме 75".
Судебное решение разделило обвинения в отношении фигурантов, но все они в итоге получили альтернативное наказание без изоляции от общества.
Первую группу политиков суд признал виновными в попытке захвата власти, но полностью оправдал по статье о злоупотреблении служебным положением. Они получили по четыре года пробации с конфискацией имущества:
Камчыбек Ташиев
Курманкул Зулушев
Нурланбек Тургунбек уулу
Вторую группу фигурантов также оправдали по статье за злоупотребление служебным положением. При этом по обвинению в попытке захвата власти их приговорили к четырем годам лишения свободы, но заменили реальный срок пробацией с конфискацией имущества. Эту пятерку политиков освободили из-под стражи прямо в зале суда:
Бекболот Талгарбеков
Эмильбек Узакбаев
Аалы Карашев
Курманбек Дыйканбаев
Курсан Асанов.
Источник - vb.kg