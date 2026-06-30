Феликс Кулов: “После того как корабль утонул, каждый знает, как его можно было спасти”

Бишкек, "Саясат.kg". Политик Ф.Кулов о заявлениях Аскара Акаева на Иссык-Кульском форуме

Ф.Кулов опубликовал пост о заявлениях Аскара Акаева на Иссык-Кульском форуме:





- Бывший президент Кыргызской Республики Аскар Акаев, прибывший для участия в Иссык-Кульском форуме, дал несколько интервью.

Интерес к его личности вполне объясним: как первый Президент независимого Кыргызстана, он навсегда останется частью истории нашей страны. Следует отметить и то, что он не уклонился от ответов даже на самые острые и неудобные вопросы.

Я не намерен сейчас анализировать содержание его ответов - это потребовало бы отдельного и обстоятельного разговора. Однако не могу не обратить внимания на другое, весьма тревожное явление. Некоторые комментаторы, вместо аргументированной оценки его слов, опустились до грубых оскорблений, голословных обвинений и откровенного хамства.

Об оскорблениях говорить особенно нечего. По официальным данным Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, на психиатрическом учёте в стране состоит около 53 тысяч человек, и это только зарегистрированные случаи. Поэтому появление отдельных агрессивных и неадекватных комментариев не должно никого удивлять.

Но гораздо больше тревожит другое: когда вполне здравомыслящие люди заменяют факты эмоциями, а доказательства громкими обвинениями. Нередко можно прочитать такие “глубокоумные” выражения, типа: “Я бы на его месте сделал всё иначе”, “Я бы справился гораздо лучше”.

Для оценки подобных заявлений очень подходит старая японская пословица: “После того как корабль утонул, каждый знает, как его можно было спасти”.

Оценивать прошлое задним числом значительно легче, чем принимать решения в условиях огромной ответственности, дефицита информации, времени и тяжелейших обстоятельств. История требует не эмоций, а объективности.

В этой связи вспоминается обсуждение роли Мао Цзэдуна после его смерти. На одном из заседаний руководства Китая долго спорили, как оценить его историческое наследие. Единого мнения не было. Тогда слово взял Дэн Сяопин и произнёс фразу, ставшую исторической: “В деятельности Мао Цзэдуна было 70 процентов заслуг и 30 процентов ошибок.”

Эта краткая, но мудрая оценка позволила сохранить историческую преемственность, признать огромные заслуги руководителя, не закрывая глаза на его ошибки. Китай извлек уроки из прошлого, но не стал воевать со своей историей. Именно такой подход во многом способствовал внутреннему единству страны и её последующему стремительному развитию.

Вообще зрелость общества определяется не тем, что в нём нет разногласий, а тем, как именно эти разногласия обсуждаются. Там, где заканчиваются аргументы и начинаются оскорбления, заканчивается и настоящая дискуссия. А без культуры дискуссии невозможно развитие ни науки, ни политики, ни государства.

Особенно важно помнить об этом нам - гражданам Кыргызстана. Мы небольшой по численности народ. Наш главный капитал - это не только природные ресурсы, но и взаимное уважение, способность слышать друг друга, объективно оценивать собственную историю и делать из нее правильные выводы. Народ, который превращает любое обсуждение в поток взаимных оскорблений, неизбежно ослабляет самого себя. Народ же, который умеет спорить достойно, уважительно и доказательно, становится сильнее и увереннее в своем будущем.

Конечно, ни один государственный деятель не застрахован от ошибок, и деятельность любого руководителя должна получать принципиальную и объективную оценку. Но эта оценка должна строиться на фактах, документах и результатах, а не на эмоциях, слухах или личной неприязни. Только такой подход способствует поиску истины и укрепляет доверие общества.

К сожалению, в последние годы мы всё чаще наблюдаем снижение общей и политической культуры. Всё больше становится грубости, нетерпимости и стремления не убеждать, а унижать оппонента.

Что делать?

Это тема уже отдельного, очень серьезного разговора. Но совершенно очевидно одно: если мы хотим видеть Кыргызстан современным, сильным и уважаемым государством, нам необходимо прежде всего научиться уважать друг друга, уважать свою историю и вести общественную дискуссию на языке фактов, логики и взаимного уважения.