Жапаров считает Россию стратегическим партнером во всех отношениях — Букуев

Президент Садыр Жапаров постоянно подчеркивает, что РФ является стратегическим партнером КР во всех отношениях, заявил советник главы государства Медет Букуев на научном форуме "Наша общая Победа — сила сотрудничества России и Кыргызстана" в Бишкеке.

Говоря о сотрудничестве в сфере образования, он напомнил, что Россия сохранила советскую систему.

"И об этой системе образования с завистью вспоминают многие страны", — сказал Букуев.

