Депутатская группа «Адилет Кыргызстан» сменила название на «Ишеним».
Об этом заявил сегодня на заседании ЖК депутат Нурбек Сыдыгалиев.
По его словам, решение принято после заседания группы.
Отметим, что в Жогорку Кенеше действуют пять депутатских групп: «Ала-Тоо», «Ынтымак Мекенчил», «Ишеним», «Элдик» и «Эл умуту — Ата Журт».
Руководителями групп являются:
«Ала-Тоо» — Таалайбек Масабиров;
«Ынтымак Мекенчил» — Талант Мамытов;
«Ишеним» — Нурбек Сыдыгалиев;
«Элдик» — Акылбек Тумонбаев;
«Эл умуту — Ата Журт» — Дастанбек Жумабеков.
