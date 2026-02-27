Когда я пришел к власти, техническое состояние энергообъектов было тяжелым, - Садыр Жапаров

Одним из крупнейших проектов в энергосекторе является строительство Камбаратинской ГЭС-1 мощностью 1860 МВт.

Об этом сегодня, 27 февраля 2026 года, сказал президент Садыр Жапаров на республиканском совещании.

По его словам, после ввода станции в эксплуатацию Кыргызстан сможет перейти к экспорту электроэнергии.

«В скором времени, когда введут в действие ГЭС, республика сможет стать экспортирующей электроэнергию», — сказал глава государства.

Президент отметил, что на многих гидроэлектростанциях республики оборудование долгие годы оставалось без полноценной модернизации и работало еще со времен строительства — 1950–1970-х годов.

«Там техника на ГЭСах работала со времен строительства, то есть 50–60–70-х годов, и с тех пор не было проведено полноценной модернизации на ГЭСах республики. Однако, несмотря на это, техника на ГЭСах проработала без остановки более полувека. Техническое состояние энергообъектов, когда я пришел к власти, было тяжелым», — прокомментировал Садыр Жапаров.

По его словам, за последние 4 года на энергообъектах проведена масштабная реконструкция. В частности, на Токтогульской ГЭС полностью обновили 4 агрегата, что позволило увеличить мощность станции на 240 МВт.

«Это равносильно строительству отдельной новой ГЭС мощностью 240 МВт», — сказал президент.

Также, как сообщил Жапаров, в стране построили и ввели в эксплуатацию 28 новых малых ГЭС. Он добавил, что своевременные решения помогли избежать энергокризиса и ограничений для экономики.

«Если бы не были приняты такие своевременные системные решения, страна бы обязательно оказалась в ситуации энергокризиса, экономика подверглась бы сильным ограничениям. Теперь Токтогульская ГЭС может прослужить еще 50–60 лет без ремонта», — заключил глава государства.

Подробнее: www.tazabek.kg/news:2423406/?f=cp