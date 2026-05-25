Шаирбек Ташиев ответил, готов ли сдать мандат депутата ЖК

Депутат Жогорку Кенеша Шаирбек Ташиев ответил, готов ли сдать мандат в связи с последними событиями в стране.

В интервью изданию "Азаттык" он отметил, что решение о лишении его мандата могут принять только 24 300 его избирателей.

"Больше мне никто не может сказать, чтобы я сдал мандат. Другие, лежа на диване, могут говорить что хотят. Я работаю для государства, своих избирателей, защищаю их права. Если эти 24,3 тыс. граждан соберут подписи и скажут, чтобы я сдал мандат, потому что больше мне не доверяют, пожалуйста. Я готов. А если кто-то другой решит меня припугнуть, я не из пугливых. Мы, Ташиевы, люди, сильные духом", - заявил депутат.



