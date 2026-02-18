«Пусть отдохнет»: Жапаров исключил возвращение Ташиева на госслужбу и высказался о регионализме

Отвечая на вопрос вокруг ухода Ташиева, Жапаров заявил, что намерен сохранить дружеские отношения, но возвращения на госслужбу не будет.

Президент Садыр Жапаров заявил, что не допустит раскола страны на север и юг, подтвердил встречу с Камчыбеком Ташиевым после его отставки и сказал, что борьба с криминалом и коррупцией продолжится, сообщает информагентство «Кабар».

Жапаров отметил, что тему «Север – Юг» политики используют ради личных интересов, и подчеркнул, что не допустит деления. По его словам, с 2021 года власти начали устранять регионализм через ротацию кадров:

«Акимы и судьи ротированы на 100%. На юге нет ни одного акима-южанина — все они с севера. Аналогично на севере: ни одного местного акима, все приехали с юга».

Президент добавил, что в будущем ротацию планируют довести и до уровня глав айыл окмоту, потому что «местные кадры часто начинают распределять все блага среди своих близких».

«Как говорил Дэн Сяопин: «Неважно, какого цвета кошка — черная или белая, лишь бы она ловила мышей». Президент должен быть справедливым и работать для всех одинаково. Сегодня во всех регионах работы идут равномерно: строятся дороги, школы, заводы. Это строится не на чьи-то личные средства, а на деньги народа и государства», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Касательно деления депутатов Жогорку Кенеша, президент подтвердил, что «деление всегда начинают политики, использующие народ как инструмент…».

«В беспорядках получают ранения и гибнут простые люди. Вы видели, чтобы за последние 30 лет погиб кто-то из близких высокопоставленных политиков? Поэтому не делайте трагедии из интриг политиков. Я излечу страну от этой болезни. Нужно время… Конечно, недостатки есть. Мы не волшебники, чтобы по щелчку пальцев исправить все за год. Я принял государство, погрязшее в болоте. Мы ведем мониторинг: если в этом году какая-то область получила меньше помощи, в следующем мы это восполним», — подчеркнул Жапаров.

Говоря о дополнительных мерах против регионализма, глава государства напомнил о школах «Акылман», где самых одаренных детей со всех регионов обучают в формате интерната, и сообщил, что такие школы строят во всех областях.

Он также заявил о планах ротации студентов по бюджетным квотам: «С 1 сентября 2026 года мы начнем ротацию студентов, обучающихся по бюджетным квотам… 5 тысяч абитуриентов с юга поедут учиться на север, 5 тысяч северян — на юг». По его словам, это должно дать эффект «через 20–30 лет».

«Мы останемся друзьями. Но на государственную службу этот человек не вернется. Пусть друг отдохнет, займется здоровьем».

Президент добавил, что в министерствах проведут проверки: «Если воровали — ответят по закону», и снова предупредил чиновников не брать на работу родственников и близких.

Комментируя заявления о возможных переворотах и досрочных выборах, Жапаров сказал: «Никакого переворота не будет». Он также привел примеры бывших руководителей: «Где сейчас Бакиев, который хотел править силой? Где Атамбаев?».

О борьбе с организованной преступностью президент заявил, что «организованных преступных группировок у нас больше нет и не будет», а «смотрящих», «положенцев» и сборщиков «отметок» «больше не будет».

«Кыргызстан теперь другой. Нужно различать страну до 2020 года и после. Мы — власть, которая не водит дружбу с криминалом», — сказал Жапаров.

Тему коррупции он назвал постоянной задачей и заявил, что «борьба с ней не прекратится никогда». При этом он выступил против показных действий: силовым органам дан «зеленый свет», но задача — «работать без лишнего пиара и «маски-шоу».

В конце интервью Жапаров подтвердил, что встречался с Ташиевым после его отставки: «Да, виделись. Вчера вечером я его принял. Сказал ему: «Отдыхай, друг, следи за здоровьем, живи спокойно».

По словам президента, Ташиев заявил, что «ни с кем из этих «аксакалов» не договаривался», и Жапаров сделал вывод, что «те люди за его спиной вели свою тайную игру».

«Мы все вычистим и наведем порядок», — резюмировал Садыр Жапаров.

economist.kg