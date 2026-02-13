Марлен Маматалиев: Мы не допустим разделения страны

Он также отметил, что будет работать со всеми депутатами как единая команда и что парламент продолжит поддерживать проводимые в стране реформы.

Избранный председателем Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев заявил, что будет использовать свой опыт и силы, чтобы работать на благо народа и государства.

«Совсем недавно наш народ избрал нас и доверил нам мандат как аманат. Мы вместе с вами никогда не позволим, чтобы этот аманат был утрачен. У нас одно государство. Мы не допустим его разделения», — сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что работа по улучшению деятельности парламента будет продолжена, при этом особое внимание уделят цифровизации.

«Мы будем принимать необходимые законы и контролировать их исполнение. Для этого у нас есть и возможности, и полномочия», — заявил спикер.

