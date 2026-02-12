Мы должны уважать тех, кто служит народу и государству, - депутат Зулушев

По его словам, государство развивается с 2020 года, и это видно всем.

Президент Садыр Жапаров обратился в Конституционный суд по последним событиям, будет принято законное решение, заявил депутат Курманкул Зулушев на заседании Жогорку Кенеша.

«Мы вместе с этими двумя людьми выполняли множество государственных обязанностей. Мы хорошо знаем способности президента и Камчыбека Кыдыршаевича – инициативность, выдержку и государственное мышление. Камчыбек Кыдыршаевич посвятил свою жизнь служению государству, вкладывал силы и опыт ради страны. Мы не должны говорить о нем плохо. Мы, кыргызский народ, должны уважать тех, кто служит народу и государству. Если человек работает на благо страны, это станет стимулом для молодежи. Каждый, кто приходит на государственную службу, может потом уйти, но народ обязательно оценит его вклад», - сказал он.

Зулушев также подчеркнул, что призывает всех относиться друг к другу с пониманием и уважением.

«Желаю успехов президенту в работе, Конституционный суд примет свое законное решение, и Кыргызская Республика станет сильным государством», - добавил депутат.

АКИpress