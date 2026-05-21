Бишкек, "Саясат.kg". ЦИК КР досрочно прекратила полномочия ряда депутатов местных кенешей

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики сегодня, 11 февраля, на своем заседании утвердила решения Сокулукской, Ысык-Атинской, Московской и Кадамжайской территориальных избирательных комиссий о досрочном прекращении полномочий ряда депутатов местных кенешей Кыргызской Республики и передаче вакантных мандатов следующим кандидатам.

* Полномочия депутата Сары-Озонского айылного кенеша Сокулукского района Темирканова Туратбека Улановича прекращены на основании его личного заявления. Освободившийся мандат передан следующему по количеству набранных голосов кандидату Шамбеталиеву Рамису Буланбековичу;

* Полномочия депутата Узун-Кырского айылного кенеша Ысык-Атинского района Султанбековой Саламат Султанбековны прекращены на основании ее личного заявления. Освободившийся мандат передан следующему по количеству набранных голосов кандидату Багаудиновой Мадине Гайратовне;

* Полномочия депутата Ак-Суйского айылного кенеша Московского района Эржан уулу Бекзата прекращены на основании его личного заявления. Освободившийся мандат передан следующему по количеству набранных голосов кандидату Раимбекову Бекназару Мусаевичу;

* Полномочия депутата Ак-Суйского айылного кенеша Московского района Даниярова Калмырзы Данияровича прекращены на основании его личного заявления. Освободившийся мандат передан следующему по количеству набранных голосов кандидату Мирлан уулу Алтынбеку;

* Полномочия депутата Молдо-Ниязского айылного кенеша Кадамжайского района Абдубанноповой Рузигул Абдумалик кызы прекращены на основании ее личного заявления. Освободившийся мандат передан следующему по количеству набранных голосов кандидату Кулмаматовой Зулхумор Машраповне;

* Полномочия депутата Айдаркенского городского кенеша Хамбарова Руслана Хамдамалиевича (депутатская фракция «Ынтымак») прекращены на основании его личного заявления. Освободившийся мандат передан следующему по количеству набранных голосов кандидату Саттиевy Бобуру Рустамовичу (политическая партия «Ынтымак»).