Министр Жээнбек Кулубаев принял участие во встрече с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером

11 февраля 2026 года в городе Берлин Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев принял участие во встрече Федерального Президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера с главами внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии.

В ходе состоявшейся беседы Министр Ж.Кулубаев передал Федеральному Президенту приветствие и наилучшие пожелания от Президента Кыргызской Республики С.Жапарова. Он особо отметил успешный взаимный обмен визитами на высшем уровне в 2023 и 2024 годах, которые придали значительный импульс расширению сотрудничества между Кыргызской Республикой и Германией. В этом контексте подтверждена заинтересованность кыргызской стороны в последовательном углублении взаимовыгодного кыргызско-германского партнерства в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах.

Глава внешнеполитического ведомства Кыргызской Республики подчеркнул, что благодаря политической воле, полному взаимопониманию и тесному взаимодействию между лидерами стран Центральной Азии в последние годы удалось всесторонне укрепить сотрудничество и устойчивое развитие в регионе, что создает благоприятные условия для дальнейшего углубления диалога в формате «Центральная Азия - Германия».

В свою очередь Федеральный Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер положительно оценил укрепление стабильности, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии. Отмечая значительный потенциал энергетического, торгового и транспортно-транзитного потенциала региона, Президент ФРГ подчеркнул приверженность Германии дальнейшему укреплению сотрудничества со странами Центральной Азии. Федеральный Президент Германии, вспоминая свое посещение гор в Кыргызстане, отметил проблему таяния ледников и необходимость тесного взаимодействия стран по вопросам изменения климата.