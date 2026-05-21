"Президент дал поручения". Глава Службы госохраны рассказал о безопасности Ташиева

Бишкек, "Саясат.kg". Об этом сообщил председатель Службы государственной охраны Сыргак Бердикожоев.
Камчыбек Ташиев останется охраняемым лицом. Об этом сообщил председатель Службы государственной охраны Сыргак Бердикожоев.
"Обеспокоенность граждан, выражаемая в социальных сетях относительно безопасности Камчыбека Ташиева, учитывается соответствующими государственными органами. Президентом Садыром Жапаровым даны необходимые поручения. Камчыбек Ташиев ранее являлся охраняемым лицом, и меры личной охраны будут обеспечиваться и далее в установленном порядке", - подчеркнул Бердикожоев.