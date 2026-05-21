Заместитель министра Алмаз Имангазиев встретился с Послом Китая Лю Цзянпин

11 февраля 2026 года состоялась встреча Заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Алмаза Имангазиева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Лю Цзянпин.

В ходе диалога стороны обменялись мнениями о текущем состоянии кыргызско-китайского двустороннего сотрудничества и перспективных направлениях его дальнейшего развития. Особое внимание было уделено углублению торгово-экономических связей, культурно-гуманитарного взаимодействия, а также развитию диалога в сфере визовой политики и вопросам защиты прав и интересов граждан двух стран.

По итогам встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в поддержании регулярных контактов и подтвердили приверженность дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.