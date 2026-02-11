В министерстве иностранных дел проведена встреча с представителями промышленных и строительных компаний

Бишкек, "Саясат.kg".

10 февраля 2026 года состоялась рабочая встреча Директора Консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызской Республики Жумакадыр уулу Сейтека с руководителями и представителями промышленных и строительных компаний.

В ходе встречи участники были подробно проинформированы о принимаемых мерах по оптимизации миграционных процессов, а также о действующих механизмах регулирования трудовой деятельности иностранных граждан на территории Кыргызской Республики.

Особое внимание было уделено практическим аспектам использования портала «Электронная виза», включая порядок оформления Единого разрешения и резидент-карты в рамках реализации принципа «Единого окна», направленного на упрощение и ускорение административных процедур.

Кроме того, представители юридических лиц получили разъяснения и исчерпывающие ответы на актуальные вопросы, касающиеся оформления разрешительных и иных документов для иностранных граждан, привлекаемых к трудовой деятельности на территории Кыргызской Республики.