Три кандидата по избирательному округу № 13, один гражданин и одно СМИ оштрафованы за нарушение условий предвыборной агитации

Бишкек, "Саясат.kg". Согласно размещённым на её странице фотоматериалам, было установлено нарушение условий проведения предвыборной агитации.

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики сегодня, 11 февраля, рассмотрела факты нарушения условий предвыборной агитации кандидатами и приняла решение о наложении административных штрафов на трех кандидатов, одного гражданина и одно СМИ.

По результатам мониторинга социальных сетей Рабочей группой по информированию избирателей и иных субъектов избирательного процесса и соблюдению правил ведения предвыборной агитации установлено, что 17 января 2026 года пользователь социальной сети Facebook под именем «Эркинбек Кырбашев» опубликовал пост о кандидате Гулнуре Апсабыровой, указав, в каких сферах она работала, охарактеризовав её как «патриотичную женщину» и отметив, что она с 2015 года поддерживает Президента Кыргызской Республики С. Жапарова. К публикации была прикреплены фотографии высшего руководства страны. В тот же день Гулнура Апсабырова поделилась данным постом, поблагодарила за поддержку и сообщила о принятом решении участвовать в выборах. Согласно размещённым на её странице фотоматериалам, было установлено нарушение условий проведения предвыборной агитации.

Рабочей группой установлено, что 6 февраля 2026 года в №8 (24978) республиканской газеты «Кыргыз Туусу» были опубликованы предвыборные программы и информационные материалы кандидатов по многомандатному избирательному округу №13 - Абдразаковой Гульнары Пазылжановны и Эгембердиева Арсланбека Абдыкайимовича.

Согласно календарному плану основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 1 марта 2026 года, началом предвыборной агитации определен день 9 февраля 2026 года.

В Центральную избирательную комиссию КР из Управления внутренних дел Жалал-Абадской области (Базар-Коргонский РОВД) поступили материалы о нарушении условий предвыборной агитации гражданином Чиляновым Нуралы Асановичем. Согласно представленным материалам, 6 февраля 2026 года в группе мессенджера WhatsApp, объединяющей граждан 1978 года рождения, Н.А. Чилянов распространял агитационный листок под названием «Элим үчүн кызмат кылам» и призывал поддержать кандидата по многомандатному избирательному округу № 13 Чомоева Алмазбека Алтынбековича.

Рабочая группа предложила применить к кандидатам Апсабыровой Гулнуре Байышовне, Абдразаковой Гульнаре Пазылжановне, Эгембердиеву Арсланбеку Абдыкайимовичу и жителю Базар-Коргонского района Чилянову Нуралы Асановичу меру административной ответственности в виде штрафа в размере 75 расчетных показателей в соответствии со статьей 65 Кодекса о правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь нормами избирательного законодательства, ЦИК КР постановила составить протоколы об административном правонарушении в отношении кандидатов по округу № 13 Г. Апсабыровой, Г. Абдразаковой, А. Эгембердиева и Н. Чилянова и поручить уполномоченному должностному лицу ЦИК КР наложить административный штраф в размере 75 расчетных показателей, а в отношении республиканской газеты “Кыргыз Туусу” наложить штраф в размере 280 расчетных показателей.