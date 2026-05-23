Три кандидата по избирательному округу № 13, один гражданин и одно СМИ оштрафованы за нарушение условий предвыборной агитации

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики сегодня, 11 февраля, рассмотрела факты нарушения условий предвыборной агитации кандидатами и приняла решение о наложении административных штрафов на трех кандидатов, одного гражданина и одно СМИ.
По результатам мониторинга социальных сетей Рабочей группой по информированию избирателей и иных субъектов избирательного процесса и соблюдению правил ведения предвыборной агитации установлено, что 17 января 2026 года пользователь социальной сети Facebook под именем «Эркинбек Кырбашев» опубликовал пост о кандидате Гулнуре Апсабыровой, указав, в каких сферах она работала, охарактеризовав её как «патриотичную женщину» и отметив, что она с 2015 года поддерживает Президента Кыргызской Республики С. Жапарова. К публикации была прикреплены фотографии высшего руководства страны. В тот же день Гулнура Апсабырова поделилась данным постом, поблагодарила за поддержку и сообщила о принятом решении участвовать в выборах. Согласно размещённым на её странице фотоматериалам, было установлено нарушение условий проведения предвыборной агитации.
Рабочей группой установлено, что 6 февраля 2026 года в №8 (24978) республиканской газеты «Кыргыз Туусу» были опубликованы предвыборные программы и информационные материалы кандидатов по многомандатному избирательному округу №13 - Абдразаковой Гульнары Пазылжановны и Эгембердиева Арсланбека Абдыкайимовича.
Согласно календарному плану основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 1 марта 2026 года, началом предвыборной агитации определен день 9 февраля 2026 года.
В Центральную избирательную комиссию КР из Управления внутренних дел Жалал-Абадской области (Базар-Коргонский РОВД) поступили материалы о нарушении условий предвыборной агитации гражданином Чиляновым Нуралы Асановичем. Согласно представленным материалам, 6 февраля 2026 года в группе мессенджера WhatsApp, объединяющей граждан 1978 года рождения, Н.А. Чилянов распространял агитационный листок под названием «Элим үчүн кызмат кылам» и призывал поддержать кандидата по многомандатному избирательному округу № 13 Чомоева Алмазбека Алтынбековича.
Рабочая группа предложила применить к кандидатам Апсабыровой Гулнуре Байышовне, Абдразаковой Гульнаре Пазылжановне, Эгембердиеву Арсланбеку Абдыкайимовичу и жителю Базар-Коргонского района Чилянову Нуралы Асановичу меру административной ответственности в виде штрафа в размере 75 расчетных показателей в соответствии со статьей 65 Кодекса о правонарушениях.
На основании изложенного, руководствуясь нормами избирательного законодательства, ЦИК КР постановила составить протоколы об административном правонарушении в отношении кандидатов по округу № 13 Г. Апсабыровой, Г. Абдразаковой, А. Эгембердиева и Н. Чилянова и поручить уполномоченному должностному лицу ЦИК КР наложить административный штраф в размере 75 расчетных показателей, а в отношении республиканской газеты “Кыргыз Туусу” наложить штраф в размере 280 расчетных показателей.