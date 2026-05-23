Камчыбек Ташиев сделал обращение

Как бы ни сложились обстоятельства, мы обязаны исполнять решение Президента.

Экс-глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев выступил с обращением к гражданам Кыргызстана.

В своем обращении он отметил, что честно служил государству, народу и президенту – и гордится этим.

Публикуется без изменений:



«В связи с ухудшением здоровья, с разрешения Президента я прибыл в Германию — необходимо было пройти обследование в месте ранее проведённой операции.

Однако вчера я узнал, что освобожден от должности. Для меня это стало полной неожиданностью.



Как бы ни сложились обстоятельства, мы обязаны исполнять решение Президента.



Перед государством, народом и Президентом я служил честно и преданно — и этим горжусь.



Единственное, о чем сожалею, — что не смог лично попрощаться с личным составом.



Выражаю благодарность каждому сотруднику ГКНБ и желаю всем успехов в службе.



Призываю: ради мира и стабильности в нашей стране никто не должен идти на незаконные действия. Все наши поступки должны быть исключительно в рамках закона».