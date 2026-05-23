Сформирована новая Служба госохраны при президенте

Президент Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в целях совершенствования деятельности по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов, руководствуясь статьями 70, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Образовать Службу государственной охраны при Президенте Кыргызской Республики на базе 9 Службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики (далее – Служба государственной охраны).

2. Установить, что Служба государственной охраны - непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту

Кыргызской Республики специальный государственный орган, относящийся к системе обеспечения национальной безопасности Кыргызской Республики и осуществляющий в пределах установленной законодательством Кыргызской Республики компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.

3. Установить, что:

– председатель Службы государственной охраны назначается на должность и освобождается от должности Президентом Кыргызской Республики;

– заместители председателя Службы государственной охраны назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Кыргызской Республики по представлению председателя Службы государственной охраны.

4. Правовую основу деятельности Службы государственной охраны составляют Конституция Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «О государственной охране», настоящий Указ и другие нормативные правовые акты Кыргызской Республики.

5. Положение о Службе государственной охраны, штатная численность и структура Службы государственной охраны утверждаются Президентом Кыргызской Республики.

6. Кабинету Министров Кыргызской Республики:

– привести свои решения в соответствие с настоящим Указом;

– принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.