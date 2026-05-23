Пограничная служба выведена из состава ГКНБ

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии со статьями 70, 71 Конституции Кыргызской
Республики, частью 2 статьи 4 конституционного Закона Кыргызской
Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» постановляется:
1. Внести в Указ Президента Кыргызской Республики «О структуре и составе Кабинета Министров Кыргызской Республики» от 12 октября 2021 года № 425 следующие изменения:
в пункте 1:
– абзац шестой изложить в следующей редакции:
«– председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;»;
– дополнить абзацем двадцать седьмым следующего содержания:
«– Государственная пограничная служба Кыргызской Республики.».
2. Преобразовать Пограничную службу Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики в Государственную пограничную службу Кыргызской Республики.
3. Кабинету Министров Кыргызской Республики:
– привести свои решения в соответствие с настоящим Указом;
– принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.