Пограничная служба выведена из состава ГКНБ

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии со статьями 70, 71 Конституции Кыргызской

Республики, частью 2 статьи 4 конституционного Закона Кыргызской

Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» постановляется:

1. Внести в Указ Президента Кыргызской Республики «О структуре и составе Кабинета Министров Кыргызской Республики» от 12 октября 2021 года № 425 следующие изменения:

в пункте 1:

– абзац шестой изложить в следующей редакции:

«– председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;»;

– дополнить абзацем двадцать седьмым следующего содержания:

«– Государственная пограничная служба Кыргызской Республики.».

2. Преобразовать Пограничную службу Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики в Государственную пограничную службу Кыргызской Республики.

3. Кабинету Министров Кыргызской Республики:

– привести свои решения в соответствие с настоящим Указом;

– принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.