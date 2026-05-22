Официальный визит Торага Нурланбека Тургунбек уулу в Турцию начался с возложения венка к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка

Сегодня, 10 февраля, официальный визит Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбека Тургунбек уулу в Турецкую Республику начался с возложения венка к месту захоронения Мустафы Кемаля Ататюрка. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

В сопровождении почетного караула Торага отдал дань памяти турецкому государственному и политическому деятелю, а также оставил памятную запись в Книге почетных гостей в мавзолее.

Отметим, что парламентская делегация во главе с Торага Нурланбеком Тургунбек уулу находится в Анкаре с официальным визитом по приглашению Председателя Великого Национального Собрания Турции Нумана Куртулмуша.

В состав делегации вошли депутаты Алишер Козуев, Кундузбек Сулайманов, Акылбек Тумонбаев, Нурбек Сыдыгалиев, Эльдар Сулайманов, Гулай Машрапова и Эльвира Сурабалдиева.