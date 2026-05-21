Состоялась встреча Посла Кудайбергена Базарбаева с Акимом города Астана Женисом Касымбеком

Бишкек, "Саясат.kg". По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем углублении межрегионального диалога и расширении практического взаимодействия.

6 февраля 2026 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Республике Казахстан Кудайбергена Базарбаева с Акимом города Астана Женисом Касымбеком.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации ранее достигнутых договорённостей и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между городами-побратимами Бишкек и Астана.

Особое внимание стороны уделили строительству нового здания Посольства Кыргызской Республики в Астане, а также расширению культурно-гуманитарных связей, включая проведение гастрольных мероприятий и развитие прямых контактов между профильными учреждениями двух стран.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, а также организации взаимных визитов между городами Бишкек и Астана для обмена опытом в сфере ЖКХ, благоустройства, цифровизации и землепользования.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем углублении межрегионального диалога и расширении практического взаимодействия.