ЦИК КР досрочно прекратила полномочия ряда депутатов местных кенешей

Бишкек, "Саясат.kg". Полномочия депутата Байтик-Баатырского айылного кенеша Аламудунского района Аширкулова Кадырбека Биялиевича прекращены на основании поданного им заявления

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики сегодня, 9 февраля, на своем заседании утвердила решения территориальных избирательных комиссий Аламудунского, Кара-Балтинского, Ноокатского, Кара-Кулжинского, Кара-Суйского, Лейлекского, Аксыйского, Сузакского, Токтогульского и Тюпского районов о досрочном прекращении полномочий отдельных депутатов местных кенешей Кыргызской Республики, исключении зарегистрированных кандидатов из списков кандидатов в депутаты, а также о передаче освободившихся мандатов кандидатам в депутаты местных кенешей.

В частности:

• полномочия депутата Байтик-Баатырского айылного кенеша Аламудунского района Аширкулова Кадырбека Биялиевича прекращены на основании поданного им заявления;

• полномочия депутата Кара-Балтинского городского кенеша Асаналиева Аската Уланбековича (депутатская фракция «Эл биримдиги») прекращены на основании его заявления, освободившийся мандат передан следующему кандидату, получившему наибольшее количество голосов избирателей - Качкынбекову Актану Саматовичу (политическая партия «Эл биримдиги»);

• полномочия депутата Исановского айылного кенеша Ноокатского района Алымжан кызы Райкан прекращены на основании ее заявления, освободившийся мандат передан Зулуновой Сабиракан Жапаровне;

• полномочия депутата Алайкуйского айылного кенеша Кара-Кулжинского района Абазева Илгиза Талгартбековича прекращены на основании его заявления, освободившийся мандат передан Тешебаеву Сирожидину Шарабидиновичу;

• полномочия депутата айылного кенеша Датка Кара-Суйского района Вахидова Махамаджона Набижановича прекращены на основании его заявления, освободившийся мандат передан Тешебаеву Сирожидину Шарабидиновичу;

• полномочия депутата Ак-Суйского айылного кенеша Лейлекского района Кушбаковой Замиры Азимовны прекращены на основании ее заявления, освободившийся мандат передан Эргашову Анвару Ганыевичу;

• полномочия депутата Кош-Дөбөского айылного кенеша Аксыйского района Исабекова Нургазы Бектеналиевича прекращены на основании его заявления, освободившийся мандат передан Аттокурову Рустемалы Бабаназаровичу;

• полномочия депутата Сузакского айылного кенеша Сузакского района Исаковой Назиры Бекмуратовны прекращены на основании ее заявления, освободившийся мандат передан Маматовой Гулмиракан Капаровне;

• полномочия депутата айылного кенеша имени А. Суеркулова Токтогульского района прекращены на основании поданного заявления, освободившийся мандат передан Мурзабекову Мирулану Базымбековичу;

• полномочия депутата Каркыринского айылного кенеша Тюпского района Муратовой Нурзат Бейшебаевны прекращены на основании ее заявления, освободившийся мандат передан Кыштобаеву Тилеку Омурбековичу;

• полномочия депутата Иссык-Кульского айылного кенеша Тюпского района Кыдырова Асылбека Бердибековича прекращены на основании его заявления, освободившийся мандат передан Алиеву Нургазы Сансызбаевичу.