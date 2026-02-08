Состоялась встреча Заместителя министра Медера Абакирова со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии, Послом Эдуардсом Стипрайсом

6 февраля 2026 года состоялась встреча Заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Медера Абакирова со Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии, Послом Эдуардсом Стипрайсом.

В ходе беседы Заместитель министра Медер Абакиров отметив приверженность Кыргызской Республики дальнейшему укреплению отношений с Европейским Союзом, выразил заинтересованность в развитии сотрудничества по широкому спектру двусторонней повестки.

Высоко оценив активный и конструктивный диалог между ЕС и Кыргызстаном, Специальный представитель Эдуардс Стипрайс подтвердил готовность Европейского Союза поддерживать инициативы, направленные на укрепление экономического, социального, транспортного взаимодействия и устойчивого развития.

В завершение встречи Стороны обсудили запланированные визиты на высоком уровне и возможные совместные мероприятия, направленные на укрепление партнерства.

Спецпредставитель Э.Стипрайс прибыл в Бишкек для участия в 6-м Форуме гражданского общества Европейский союз-Центральная Азия.