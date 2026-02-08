Итоги года: Заседание коллегия министерства

6 февраля 2026 года, состоялось заседание коллегии Министерства транспорта и коммуникаций по итогам года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

В заседании приняли участие эксперт отдела отраслевой политики Управления по подготовке решений Администрации Президента и Кабинета министров Кыргызской Республики Бектурсун Дыйканбаев, министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев, его заместители, заведующие отделами и руководители структурных подразделений Министерства. В повестке дня были рассмотрены 4 вопроса.

Заслушаны доклады об итогах деятельности за 2025 год и задачах, поставленных на 2026 год. Также был представлен отчет о работе центрального аппарата Министерства за прошедший год, исполнительской дисциплины и рассмотрении обращений граждан.

По итогам заседания были рассмотрены вопросы применения дисциплинарных взысканий в отношении руководителей, не показавших хороших результатов в работе.

В завершение коллегии министр Абсаттар Сыргабаев поручил соответсвенным руководителям обеспечить четкое и своевременное выполнение поставленных задач.