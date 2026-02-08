Президент сделал замечание Каныбеку Туманбаеву за инцидент на Ошском рынке

При взаимодействии с населением необходимо соблюдать нормы этики, выдержанность и культуру общения

Управляющий делами Президента Кыргызской Республики Каныбек Туманбаев получил строгое замечание от Президента Садыра Жапарова за допущенный эмоциональный тон в ходе встречи с торговцами Ошского рынка. Об этом в соцсетях сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

"Глава государства подчеркнул, что при взаимодействии с населением необходимо соблюдать нормы этики, выдержанность и культуру общения, а также поручил всем государственным служащим выстраивать корректный и уважительный диалог с гражданами", - написал он.

Отметим, 4 февраля Туманбаев посетил Ошский рынок, где встретился с местными торговцами. В социальных сетях распространился фрагмент видео, на котором видно, что он в грубой форме разговаривает с одним из участников встречи.