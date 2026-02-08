Глава Кабинета Министров Адылбек Касымалиев дал интервью государственному агентству новостей ОАЭ «Emirates News» (WAM)

Бишкек, "Саясат.kg". Адылбек Касымалиев также рассказал о мерах по повышению эффективности и дебюрократизации государственной службы.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики-Руководитель Администрации Президента Адылбек Касымалиев на полях Всемирного Правительственного Саммита дал интервью государственному агентству новостей ОАЭ «Emirates News» (WAM).

Глава Кабинета Министров рассказал о значимости Саммита, стратегических приоритетах Кыргызстана, ключевых направлениях развития и перспективах кыргызско-эмиратского партнёрства.

В ходе интервью Глава Кабинета Министров отметил, что Кыргызстан сегодня предлагает международному сообществу собственную, уже доказавшую свою эффективность модель экономического роста. В этой связи он напомнил о впервые проведённом в Дубае сайд-ивенте «Модель экономического роста Кыргызстана «Снежный барс»: правительственные акселераторы, институты и инвестиции», который стал практическим отражением проводимых в стране реформ.

Говоря о сотрудничестве с Объединёнными Арабскими Эмиратами, Адылбек Касымалиев подчеркнул, что ОАЭ являются для Кыргызстана надёжным и стратегически важным партнёром. Он отметил значительные перспективы реализации совместных проектов в области возобновляемой энергетики, инфраструктуры, логистики, сельского хозяйства, туризма, а также расширения взаимодействия в финансовом секторе и внедрения передовых технологий.