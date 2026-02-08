Обсуждены приоритеты Кыргызстана в рамках Пятилетия действий по развитию горных регионов

Специальный представитель Президента Кыргызской Республики по горной повестке Динара Кемелова провела встречи с представителями системы ООН и Секретариата Горного Партнерства, в частности с Постоянным Координатором системы ООН Антье Граве и Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Кыргызстане Ким Квангдже.

В ходе встреч Динара Кемелова презентовала приоритеты Кыргызстана в рамках Пятилетия действий по развитию горных регионов (2023–2027 гг.), отметив основные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются жители горных районов: климатические изменения, природные катаклизмы и сложные географические условия.

Особое внимание было уделено ключевым задачам Пятилетия, в том числе обновленной Дорожной карты на 2023–2027 годы, предусматривающей меры, направленные на улучшение условий жизни жителей горных регионов: доступ к здравоохранению, чистой воде и санитарии, энергоресурсам, цифровым услугам и другим социальным и экономическим аспектам.

Также Специальный представитель поделилась информацией о проведении комплексного обследования географических, демографических, социальных, экономических и экологических аспектов горных территорий Кыргызстана, а также об инициативе создания Бишкекского глобального центра устойчивости горных регионов как международной платформы для научно-технического сотрудничества, доступа к климатическому финансированию и консолидации усилий горных стран, призвав партнеров к активному участию.

В рамках планов на 2026 год было предложено провести ряд тематических круглых столов и форумов в областях и отдаленных горных районах Кыргызстана для наращивания потенциала местных органов власти в целях устойчивого развития и охраны горных экосистем.

Кроме того, в ходе встречи с Послом Республики Корея Ким Квангдже обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества по развитию возобновляемых источников энергии, органического сельского хозяйства, туризма и модернизации историко-культурных объектов в горных регионах, а также обмен опытом с Республикой Корея по развитию горных регионов.