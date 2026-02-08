Бишкек, "Саясат.kg". Ранее эту должность занимал Азат Салмурбек уулу.
Алмазбек Исаков назначен мэром города Кара-Балта Чуйской области, сообщила пресс-служба Администрации президента.
Ранее эту должность занимал Азат Салмурбек уулу.
|08.02.2026
