ЦИК зарегистрировала уполномоченных представителей кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по избирательному округу № 13

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики сегодня, 5 февраля, зарегистрировала уполномоченных представителей кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики на повторных выборах по многомандатному избирательному округу № 13 Алиевой Эльмирахан Кочорбаевны:
- Уполномоченный представитель по вопросам выборов: Алиев М.А.
- Уполномоченный представитель по финансовым вопросам: Абдрахманова Ч.У.
Уполномоченным представителям кандидата будут выданы регистрационные удостоверения установленного образца.