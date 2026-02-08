ЦИК зарегистрировала уполномоченных представителей кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по избирательному округу № 13

Бишкек, "Саясат.kg". Уполномоченным представителям кандидата будут выданы регистрационные удостоверения установленного образца.

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики сегодня, 5 февраля, зарегистрировала уполномоченных представителей кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики на повторных выборах по многомандатному избирательному округу № 13 Алиевой Эльмирахан Кочорбаевны:

- Уполномоченный представитель по вопросам выборов: Алиев М.А.

- Уполномоченный представитель по финансовым вопросам: Абдрахманова Ч.У.

