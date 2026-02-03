Мухтар Шербаев назначен акимом Ат-Башинского района Нарынской области

Бишкек, "Саясат.kg". Ранее Шербаев занимал должность первого заместителя акима Ала-Букинского района Жалал-Абадской области.

Мухтар Шербаев назначен акимом Ат-Башинского района Нарынской области. Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента.



Шербаев Мухтар Нурмаматович родился 24 декабря 1977 года в селе Айры-Там Ала-Букинского района Жалал-Абадской области. Владеет кыргызским и русским языками.

