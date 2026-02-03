Создан консорциум институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Кыргызстане

Бишкек, "Саясат.kg". Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О создании консорциума институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Кыргызской Республике»
Так, в целях консолидации усилий государственных органов, финансовых институтов, образовательных учреждений и международных партнеров, повышения результативности и
прозрачности политики поддержки предпринимательства, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:
1. Образовать консорциум институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Кыргызской Республике в составе согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о консорциуме институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Кыргызской Республике согласно приложению 2.
3. Определить Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики секретариатом вышеуказанного консорциума.
4. Установить, что:
1) совет учредителей указанного консорциума формирует основные направления и приоритеты развития малого и среднего предпринимательства в Кыргызской Республике, а его решения в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются обязательными для исполнения участниками консорциума и государственными органами;
2) государственные органы обязаны оказывать содействие
Министерству экономики и коммерции Кыргызской Республики в реализации мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, а также обеспечивать приоритетное взаимодействие с ним по соответствующим направлениям деятельности.
5. Министерству экономики и коммерции Кыргызской Республики:
1) осуществлять координацию деятельности участников консорциума и мониторинг исполнения его решений;
2) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.
6. Кабинету Министров Кыргызской Республики до начала второго квартала 2026 года утвердить Программу поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в
Кыргызской Республике до 2030 года, предусматривающую комплексное развитие всех сфер предпринимательской деятельности, включая:
1) развитие и поддержку молодежного предпринимательства как основы формирования нового поколения предпринимателей и раскрытия инновационного потенциала страны;
2) продвижение женского предпринимательства с целью расширения экономических возможностей женщин и повышения их участия в бизнес-процессах;
3) стимулирование социального предпринимательства, ориентированного на решение общественно значимых задач и создание устойчивых рабочих мест для социально-уязвимых слоев населения;
4) содействие развитию регионального предпринимательства;
5) формирование и поддержку кластерного развития, направленного на повышение производственной кооперации, технологической интеграции и конкурентоспособности отраслей;
6) развитие креативной экономики, способствующей инновационному, экспортно ориентированному и культурно значимому росту национальной экономики.
7. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
8. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.