Повторные выборы в округе № 13. ЦИК зарегистрировала 25 кандидатов

Бишкек, "Саясат.kg". Зарегистрированные кандидаты внесли в бюджет избирательный взнос в размере 7 млн сомов.

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики завершила регистрацию кандидатов в депутаты по избирательному округу № 13. Всего зарегистрировано 25 кандидатов (мужчин - 15, женщин - 10).

О намерении участвовать в повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по многомандатному избирательному округу № 13, назначенных на 1 марта 2026 года, заявили 31 гражданин.

Из них 5 кандидатов отказались от участия в выборах, в регистрации 1 кандидату ЦИК КР отказала.