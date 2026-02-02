ЦИК КР зарегистрировала 11 кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 13

Бишкек, "Саясат.kg". Зарегистрированным кандидатам будут выданы удостоверения установленного образца.
Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики сегодня, 2 февраля, приняла решение о регистрации следующих граждан, выдвинувшихся кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по многомандатному избирательному округу № 13:
- Алиева Эльмирахан Кочорбаевна;
- Апсабырова Гүлнура Байышовна;
- Атабекова Кызжибек Азимжановна;
- Базаркулова Нурсыйда Манасовна;
- Бейшенкул уулу Амантур;
- Белеков Мелис Касымович;
- Жолдошов Түмөнбек Эркинбекович;
- Мажитова Шарапаткан;
- Мамасадыков Замирбек Дуйшалыевич;
- Маматаев Эркинбек Садырбекович;
- Юлдашева Зиядахан Исламовна.
Избирательные документы указанных кандидатов были рассмотрены рабочей группой по приёму и проверке избирательных документов, представленных кандидатами и политическими партиями. По итогам проверки установлено, что документы соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к кандидатам в депутаты Жогорку Кенеша, в связи с чем было рекомендовано их зарегистрировать.
Зарегистрированным кандидатам будут выданы удостоверения установленного образца.