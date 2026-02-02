ЦИК КР зарегистрировала 11 кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 13

Бишкек, "Саясат.kg".

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики сегодня, 2 февраля, приняла решение о регистрации следующих граждан, выдвинувшихся кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по многомандатному избирательному округу № 13:

- Алиева Эльмирахан Кочорбаевна;

- Апсабырова Гүлнура Байышовна;

- Атабекова Кызжибек Азимжановна;

- Базаркулова Нурсыйда Манасовна;

- Бейшенкул уулу Амантур;

- Белеков Мелис Касымович;

- Жолдошов Түмөнбек Эркинбекович;

- Мажитова Шарапаткан;

- Мамасадыков Замирбек Дуйшалыевич;

- Маматаев Эркинбек Садырбекович;

- Юлдашева Зиядахан Исламовна.

Избирательные документы указанных кандидатов были рассмотрены рабочей группой по приёму и проверке избирательных документов, представленных кандидатами и политическими партиями. По итогам проверки установлено, что документы соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к кандидатам в депутаты Жогорку Кенеша, в связи с чем было рекомендовано их зарегистрировать.

Зарегистрированным кандидатам будут выданы удостоверения установленного образца.