Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев совершит рабочий визит в Объединенные Арабские Эмираты

Глава КабМин проведет переговоры с высшим руководством ОАЭ и руководителями ряда министерств и суверенных фондов.

По приглашению Вице-президента, Премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, Правителя эмирата Дубай шейха Мохаммед бин Рашида Аль Мактума Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики-Руководитель Администрации Президента Адылбек Касымалиев совершит рабочий визит в ОАЭ для участия во Всемирном правительственном саммите (World Governments Summit).

В рамках визита Глава Кабинета Министров примет участие в работе Саммита, проведет переговоры с высшим руководством ОАЭ и руководителями ряда министерств и суверенных фондов.

Кроме того, в ходе визита планируется подписание двусторонних документов с эмиратской стороной и проведение сайд-ивента «Модель экономического роста Кыргызстана «Снежный барс»: Правительственные акселераторы, институты и инвестиции» на полях Саммита с участием высоких должностных лиц ОАЭ.