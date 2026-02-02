Состоялась встреча директора Консульского департамента Сейтека Жумакадыр уулу с руководителем Консульского отдела Посольства США Кейт Коллинз

Стороны предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в консульской сфере

30 января 2026 года по инициативе кыргызской стороны состоялась встреча директора Консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызской Республики Сейтека Жумакадыр уулу с руководителем Консульского отдела Посольства Соединенных Штатов Америки в Кыргызской Республике Кейт Коллинз.

В ходе встречи стороны предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в консульской сфере, уделив особое внимание последним изменениям визовой политики Соединённых Штатов Америки.

Кыргызская сторона отметила важность продолжения конструктивного обмена мнениями по визовым вопросам в целях выработки взаимоприемлемых подходов.

Американская сторона, в свою очередь, отметила отдельные аспекты, связанные с соблюдением визового режима со стороны граждан Кыргызстана, выразив заинтересованность к дальнейшему обсуждению и взаимодействию.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества по всему спектру консульских отношений.