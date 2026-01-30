Данияр Амангельдиев принял участие в заседании Совета ЕЭК в Москве: приняты важные решения по поддержке экономики и АПК

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев в рамках рабочей поездки в город Москву принял участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Повестка заседания включала 32 вопроса, касающихся таможенно-тарифного регулирования, промышленной кооперации, фитосанитарной безопасности и финансового содействия совместным проектам.

Одним из ключевых решений стало внесение изменений в нормативную базу ЕАЭС в целях обеспечения продовольственной безопасности. Кыргызской Республике предоставлена тарифная льгота на ввоз сахара-сырца тростникового. Согласно решению, республика освобождается от уплаты ввозной таможенной пошлины на объем 20 тысяч тонн до 31 декабря 2026 года включительно. Данная мера позволит поддержать отечественные перерабатывающие предприятия и стабилизировать цены на внутреннем рынке сахара.

По инициативе Кыргызской Республики Совет ЕЭК одобрил продление действия таможенных льгот в отношении турбовинтовых гражданских пассажирских самолетов. Срок действия льготного режима продлен до 31 декабря 2028 года. Решение направлено на качественное обновление парка авиационной техники и расширение сети региональных авиаперевозок внутри Союза.

Значительным шагом в укреплении аграрного сектора стало одобрение проекта Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС. Документ предусматривает запуск механизма финансового содействия совместным кооперационным проектам в отраслях агропромышленного комплекса (АПК) за счет средств бюджета Союза.

Ранее подобная поддержка оказывалась только в сфере промышленности. Теперь льготное финансирование станет доступным для межгосударственных сельскохозяйственных проектов, что позволит стимулировать импортозамещение и наращивать экспортный потенциал стран ЕАЭС.

Совет ЕЭК также внес изменения в Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на территории Союза. Новые нормы направлены на:

- создание благоприятных условий для добросовестных участников рынка;

- пресечение деятельности недобросовестных предпринимателей, указывающих недостоверные сведения о получателях продукции в сертификатах;

- повышение эффективности контроля и уровня обеспечения карантинной безопасности на всем пространстве ЕАЭС.

Также принято решение о предоставлении тарифных льгот на сырье для пищевой промышленности. До 30 апреля 2027 года от ввозных пошлин освобождаются какао-паста необезжиренная, какао-масло и какао-жир.

Данная мера позволит обеспечить стабильное снабжение отечественных кондитерских предприятий качественным сырьем, снизить себестоимость готовой продукции, повысить её конкурентоспособность и сдержать рост потребительских цен на внутреннем рынке Кыргызской Республики.