Выборы президента – в руках Садыра Жапарова и Конституции

Некоторые, впрочем, пытаясь подвести под этот вопрос юридически-логическую базу, сами слегка запутались.

Кыргызские политики и аналитики озаботились сроками проведения выборов главы государства. Одни уверены, что действующий президент должен спокойно дождаться срока истечения своих полномочий. Другие полагают, что выборы следует провести досрочно. И у тех, и у других есть свои доводы и аргументы. Некоторые, впрочем, пытаясь подвести под этот вопрос юридически-логическую базу, сами слегка запутались.

"Президентские выборы 2021 года прошли по старой Конституции, - рассуждает экс-судья Конституционного суда Клара Сооронкулова, - а последняя редакция Конституции была принята 11 апреля 2021 года. После принятия новой редакции Конституции, на мой взгляд, следовало провести новые президентские выборы, поскольку изменились полномочия и статус президента. При этом мы не должны дожидаться окончания срока и специально проводить досрочные выборы".

"В конституционном законе о выборах чётко записано, что очередные выборы президента проходят в третье воскресенье октября того года, когда истекает срок его полномочий, - комментирует Феликс Кулов. – Если говорить о Садыре Жапарове, его срок составляет шесть лет. Он приступил к исполнению обязанностей в январе 2021 года, значит, срок завершается в январе 2027 года. От этой даты и надо отталкиваться. Пока президент исполняет свои обязанности, просто объявить досрочные выборы нельзя".

Так дожидаться или не дожидаться окончания срока? От чего "плясать"? От старой или новой Конституции? От момента отречения от "престола" Сооронбая Жээнбекова и фактического начала президентства Садыра Жапарова или от того дня, когда Жогорку Кенеш с подачи Жапарова подписал новую Конституцию? От января или от апреля 2021 года?..

В одном Феликс Шаршенбаевич абсолютно прав, и вряд ли кто-то с ним поспорит: пока президент добросовестно исполняет обязанности, не имеет нареканий, жив-здоров и не собирается оставить свой пост, - досрочные выборы ни к чему.

С одной стороны - вышедший на экраны четырёхсерийный документальный фильм "Президент", подытоживающий богатую на победы и достижения пятилетку Садыра Жапарова и ставший частью обширной пиар-компании, наводящей на мысли, что выборы главы республики состоятся в самое ближайшее время. Служба информационной политики администрации президента подготовила и представила сто фотографий, отражающих деятельность Садыра Жапарова с января 2025 года по сегодняшний день. Формально иллюстрации работы президента приурочены к пятилетию его вступления в должность. А неформально – и они призваны настроить народ на приближающееся голосование за самого достойного.

Заметно оживились эксперты-политологи – не только отечественные, но и зарубежные, выступающие с анализом реформ и ключевых достижений действующего президента Кыргызстана и высказывающие предположения о его дальнейших шагах, планах, целях и задачах. Обсуждение предстоящих выборов идёт на самых разных уровнях и в самом разном ключе.

С другой стороны – чрезмерно активизировавшиеся инфоцыгане, засоряющие эфир так называемыми "критическими" материалами, что, как ни крути, тоже свидетельствует о том, что они и их хозяева чувствуют себя на пороге "великого шухера".

Между кем и кем мы будем выбирать (если отбросить пока животрепещущий вопрос о сроках)? "Кого сделаем президентом? – задавался вопросом ещё в 2024 году глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. – Может, вернуть Алмазбека Атамбаева? Мы же все это видели".

Атамбаев вернулся бы с удовольствием. Если бы у него была хоть малейшая возможность. Алмазбек Шаршенович в президенты баллотироваться не будет – правовой статус нынче не тот, учитывая судимость. А впрочем, есть много и таких, которые продолжают связывать с этой фамилией какие-то светлые надежды. Так что очень может быть, что на выборы пойдёт другой Атамбаев. Например, Сеидбек Алмазбекович.

Кого ещё может выдвинуть оппозиция? Кого-нибудь выдвинет. Поживём – увидим. Кто сейчас может составить реальную конкуренцию Садыру Жапарову? Объективно: пятилетний период его правления характеризуется небывалым экономическим ростом, масштабными политическими реформами и крупными внешнеполитическими решениями. Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев блестяще решили приграничные вопросы, положив конец многолетним территориальным разногласиям с Узбекистаном и Таджикистаном.

Благодаря Жапарову национализирован "Кумтор", проведена важнейшая конституционная реформа, закрепившая президентскую модель управления. И именно благодаря тому, что президент взял на себя принятие всех государственных решений и полную ответственность за всё происходящее в государстве, - только ему самому определяться со сроками выборов.

Однако, если смотреть на ситуацию сквозь призму государственных интересов, досрочные выборы выглядят куда более логичными и выгодными для страны.

Предстоящая осень в Кыргызстане обещает быть крайне насыщенной на события мирового масштаба. Республика примет председательство в Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) и будет готовиться к проведению крупного саммита. Это колоссальная работа: от координации дипломатических позиций до обеспечения безопасности на высшем уровне. В эти же сроки пройдут Всемирные игры кочевников - масштабное мероприятие, требующее огромной концентрации ресурсов: подготовки объектов, логистики и приема тысяч гостей.

Очередные же выборы президента, согласно срокам, должны пройти 24 января 2027 года, практически, сразу после этих изматывающих мероприятий. Для государственного бюджета такая двойная нагрузка может стать непосильной ношей. Кроме того, зимний период традиционно сопряжен с рисками: низкая явка избирателей из-за погодных условий, что подтвердили парламентские выборы, и возможное социальное недовольство, связанное с сезонными перебоями в подаче электроэнергии.

Самое же главное - политическая стратегия. Досрочные выборы не дадут разрозненной оппозиции возможности собраться с силами и выстроить единый фронт. В условиях, когда действующая власть сильна как никогда, Садыру Жапарову имеет смысл уже сейчас объявить о досрочном голосовании и провести выборы в конце весны и ли начале лета. Это позволит стране войти в сложный осенний период с уже подтвержденным мандатом доверия и полностью сосредоточиться на международных проектах.

Жапаров, напомним, по всем законам имеет право занимать свой пост 11 лет (пять плюс шесть). Пять из них уже истекли. По новой Конституции он имеет полное право самостоятельно решать, когда именно проводить следующие президентские выборы. И, судя по всему, прагматичный подход может возобладать.

Потому и "в срок или досрочно состоятся выборы президента" - вопрос не принципиальный в плане законности, но крайне важный в плане эффективности. Решаться он будет Садыром Жапаровым самостоятельно в рабочем порядке.

Источник: vb.kg