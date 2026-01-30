В МИД КР состоялась рабочая встреча с представителями текстильной отрасли

Бишкек, "Саясат.kg". По итогам обсуждения нововведений состоялся обмен мнениями в формате «вопрос–ответ» по интересующим вопросам приглашенных.

30 января 2026 года в Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики состоялась рабочая встреча с представителями текстильной отрасли, организованная во исполнение поручения Президента Кыргызской Республики С.Н. Жапарова от 21 января 2026 года, а также в рамках реализуемых реформ по оптимизации миграционных процессов.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы привлечения иностранной рабочей силы на отечественные предприятия и разъяснены последние изменения в порядке оформления разрешительных документов для иностранных граждан на территории Кыргызстана. По итогам обсуждения нововведений состоялся обмен мнениями в формате «вопрос–ответ» по интересующим вопросам приглашенных.

Участников мероприятия также проинформировали о практических аспектах использования портала «Электронная виза» для оформления Единого разрешения и Резидент-карты в рамках внедрения принципа «Единого окна».